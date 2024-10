El Gobierno propone eliminar PASO y fondos partidarios

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados avanza con un cambio en la estrategia para el Presupuesto 2025. Los dirigentes partidarios, en coordinación con los funcionarios del Poder Ejecutivo buscaban proponer que se eliminen las PASO y los fondos de financiamiento partidario para distribuirlos a las universidades nacionales.

Se iba a anunciar en una conferencia de prensa este miércoles a las 17 horas, pero finalmente se canceló por el impacto que generó eso en bloques aliados: la medida no había sido coordinada con los alfiles legislativos con los que el oficialismo colabora, entre ellos el PRO y el MID.

El Presupuesto 2025 todavía no tiene las adhesiones suficientes para ser votadas en el Diputados. Tampoco en el Senado. Los operadores políticos del Gobierno Nacional lo saben porque las negociaciones por este proyecto se están dando en espejo en ambas cámaras. En los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso Nacional circulan legisladores de ambas cámaras para negociar sus partes.

El del financiamiento universitario es una cuenta que quedó pendiente para los opositores y hasta para los aliados, quienes piden incrementar los fondos que el oficialismo dispuso en el proyecto original. Como parte de un viraje de las negociaciones, la Casa Rosada coordinó con sus bloques disponer la eliminación de las PASO y del financiamiento partidario.

«Nosotros no queremos solo eliminar las PASO, sino cualquier tipo de gasto político que se pueda presupuestar para el año próximo», afirmó una altísima fuente de Casa Rosada. Otros funcionarios afirmaban que «ni locos los gobernadores van a querer eliminar las PASO» y que a ellos «no les interesan dar fondos a las universidades a cambio de eso».

En el proyecto de ley presentado por los libertarios, la partida presupuestaria destinada a las provincias es similar a las de las Universidades Nacionales. Allí, los funcionarios del gobierno incrementaron 39,2% real (vs 2024) el fondo para las provincias y 0,8% para las UUNN.