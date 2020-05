El gobierno provincial anunció la reapertura progresiva de actividades a partir de hoy

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González y el ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez, fueron los responsables de dar a conocer las nuevas excepciones al aislamiento obligatorio que regirán a partir de hoy en Formosa, en el marco de la fase 4.

El titular de la cartera de Gobierno comenzó detallando las actividades que continúan prohibidas en todo el territorio nacional, tales como: el dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades como así los eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. La apertura de centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

Asimismo, sigue sin operar el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 11 del DNU del presidente Alberto Fernández como también las actividades actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.

En cuanto a las nuevas excepciones a nivel provincial, el ministro de Gobierno detalló al personal del servicio doméstico, quedando bajo responsabilidad del empleador la entrega de elementos de protección personal (barbijo, guantes y gafas de seguridad); los elementos idóneos de desinfección (alcohol en gel, alcohol al 70% y jabón), recomendando la utilización de medios alternativos al transporte público de pasajeros. Para circular, deberán contar con los permisos de circulación que pueden gestionar ingresando a www.formosa.gob.ar

La medida de excepción también alcanza a las peluquerías y barberías, las que deberán funcionar de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados y domingos de 9 a 20 horas. Para ello, deberán solicitar turnos anticipadamente, y una vez en el local mantener el distanciamiento físico entre clientes. El local deberá garantizar todos los elementos de protección personal, prohibiéndose el uso de revistas y material de lectura como así el consumo de bebidas y/o alimentos en el lugar.

Comercio minorista

Otro sector que aguardaba expectante la reapertura progresiva era el comercio minorista, que podrá funcionar de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas, utilizando todos los elementos de protección personal, manteniendo el distanciamiento físico entre clientes.

El titular del comercio deberá gestionar su permiso de circulación como el de sus dependientes en www.formosa.gob.ar

Se recomienda la instalación de una barrera física de vidrio o acrílico en las cajas como así el uso de medios alternativos de pago.

Otro rubro alcanzado es el de las agencias de venta de automóviles y motos, que podrá funcionar con una dotación mínima, de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas, debiendo utilizar todos los elementos de protección personal y mantener el distanciamiento físico entre clientes. El titular de la agencia deberá gestionar su permiso de circulación como el de sus dependientes en www.formosa.gob.ar

El ministro también anunció el reinicio de las actividades de la Red Oficial de Ventas, a partir del jueves 14 de mayo y la reanudación en todos los puntos de ventas habilitados en la provincia de agencias, subagencias y vendedores móviles, en el horario de 8 a 20 horas, de lunes a sábado bajo estricto cumplimiento del protocolo aprobado debidamente por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

Profesionales independientes

Se aclaró que luego de reuniones con colegios y asociaciones de las distintas profesiones, tanto las referidas a la atención de la salud como las demas, llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano (kinesiólogos, médicos, odontólogos, psicólogos, psicopedagogos), se acordaron con cada institución pautas de trabajo y cada una de ellas ofreció un protocolo sanitario, que lo está homologando el Consejo.

Además, hubo reuniones con el Consejo Profesional de la Abogacía, de Ciencias Económicas, Colegio de Ingenieros, Arquitectos y próximamente será el turno de los Escribanos y Agrimensores.

“Cada una de estas actividades por su especificidad tendrá un protocolo de sanidad, pero todas cuentan con un piso mínimo obligatorio que deben cumplir todas ellas. Se avanzó en el concepto de la responsabilidad compartida, somos corresponsales de la acción de cada formoseño, pero de cada matriculado de estos consejos profesionales y colegios”, precisó González.

Adelantó además que “estamos trabajando con ellos en que la expedición de los certificados de circulación estará en manos de aquellos consejos profesionales que manejan su propia matrícula. Que estará dado para los profesionales que se manejan de una manera independiente”.

“Ellos asumieron la responsabilidad compartida con el Estado provincial, ya que manejan la matricula, manejaran la posibilidad de habilitar en forma ordenada la actividad de cada profesional”, insistió el ministro.

Ministro Ibáñez

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, reconoció la necesidad de que los formoseños trabajen y se reactive el comercio y la industria, pero consideró fundamental que “nos cuidemos entre todos” y en tal sentido, aseguró: “Para este Consejo, el valor fundamental no es poner en marcha la economía, sino preservar la vida de los formoseños”.

Precisó que las instrucciones del gobernador Gildo Insfrán en esta denominada Fase 4 fueron que “nos contactáramos con las personas que representando a cámaras empresariales, sindicatos o trabajadores independientes, hubieran hecho llegar su solicitud para que puedan trabajar en Formosa”.

“Hoy, necesitamos que los formoseños trabajen, reactivar el comercio y la industria, pero fundamentalmente cuidarnos entre todos, para este Consejo el valor fundamental no es poner en marcha la economía, sino preservar la vida de los formoseños. Vamos a poner en marcha la economía de Formosa, de esta forma, con estas autorizaciones, que se suman a las anteriores, 49 de distintas ramas”, indicó el funcionario provincial y aquí realizó un especial pedido: “Por favor, cumplamos los protocolos”

Consultado respecto a la actividad del comercio minorista, no definió rubro pero sostuvo que “hay criterios para los que vendan ropa, como la prohibición del uso del vestidor, no manipular las prendas” y anticipó que “se continuarán evaluando todo tipo de actividades, hay que tener en cuenta que serán evaluadas en el marco del cuidado que debemos tener entre todos”.

“Si hubiera un brote, se vuelve hacia atrás. Ese es el camino que vamos a seguir. Si todo va bien, cada día habrá más aperturas, pero si no fuere todo bien, indudablemente habrá que retroceder”, advirtió por último el ministro Jorge Oscar Ibáñez.