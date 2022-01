El Gobierno provincial dispuso reforzar el Centro de Atención y Contención COVID-19

Compartir

Funciona en el Galpón G del Paseo Costanero como un centro de comunicación, donde militantes por la Salud y la Vida efectúan llamadas a las personas que transitan la infección por COVID-19 o bien, son contactos estrechos.

No se trata de un esquema nuevo, sino el refuerzo de un espacio que ya funcionó con éxito a partir del 20 de noviembre del 2020, cuando el gobernador Gildo Insfrán convocó a los militantes por la Salud y la Vida a sumarse a dar cumplimiento a una medida judicial que exigía el ingreso inmediato de miles de personas al territorio provincial, sin acatar el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado que se venía aplicando.

“Hoy lo estamos haciendo en esta segunda ola, con un trabajo muy activo donde se incorporaron nuevamente los voluntarios militantes con quienes estamos trabajando articuladamente”, explicó el ingeniero Fernando Inchausti, integrante del equipo de coordinación del Centro.

Señaló que hay centros de comunicación distribuidos tanto en Capital, como en el interior en localidades como Laguna Blanca y Pirané, de acuerdo a los Distritos Sanitarios que tiene diagramado el Ministerio de Desarrollo Humano.

Se encuentran trabajando en la actualidad 80 hombres y mujeres en 32 puestos de llamadas, en doble turno, para acompañar a las personas que transitan el COVID. «Las llamamos y les preguntamos cómo se encuentran para completar su ficha sanitaria, para acompañarlos en el tránsito de su afección, e informarles el protocolo vigente”, aseveró.

Dijo que se consulta sobre el estado clínico de los pacientes, y en caso de ser necesaria alguna intervención particular se deriva el caso al sistema de Salud. Por otra parte, señaló que “gracias a la campaña de vacunación más importante de nuestra historia, vemos que en la mayoría de las comunicaciones establecidas los pacientes no transitan por síntomas graves, algo que marca una diferencia con la tarea realizada el año pasado”.

“En este caso en particular con las llamadas que se hacen de acompañamiento y seguimiento, es un acto amoroso, de servicio, para atender a las personas que pasan esta enfermedad, porque en el marco del Modelo Formoseño, el Estado está presente”, enfatizó.

Inchausti recordó que en la provincia de Formosa están funcionando los CAS (Centros de Asistencia Sanitaria), que son espacios habilitados para las personas que transitan la enfermedad, fundamentalmente aquellas que tienen síntomas moderados o leves, o bien alguna enfermedad de base. Las personas con síntomas graves, van a los centros de salud o al Hospital Interdistrital Evita.

