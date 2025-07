“El Gobierno provincial es el principal responsable de propiciar una intervención federal en Formosa” (Por Carlos Blas Hoyos)

A tal punto que hoy es el único camino que tiene Formosa para tener una transición democrática y republicana.

La intervención federal es una figura constitucional incluida en el articulo 6 de nuestra constitución federalque contempla 3 causales 1) Garantir la forma republicana de gobierno,2)repeler invasiones exteriores y 3) por pedido de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia.

Esto es conveniente aclarar cuando sesgadamente muchos pretenden definirlo como golpe de estado, una acción dedesestabilización o una medida anticonstitucional. Esto es “Falso de falsedad absoluta” es un recurso contemplado y reglamentado por la mismísima Constitución Nacional, que no es antojadizo ni puede ser implementado por antojo de algún grupo de alucinados. Y requiere de la votación por mayoría simple del congreso de la nación, aunque eventualmente en caso de emergencia puede ser implementado por decreto presidencial que de cualquier manera deberá ser aprobado por el congreso. En el caso de Formosa aplicaría el primer punto

Lo paradójico es que el oficialismo provincial se rasga lasvestiduras cuando referentes de la oposición hablan de intervención, al mismo tiempo que hacen abuso de esta figura dentro de la administración provincial de hecho : el IASEP, Vialidad Provincial, el Instituto de pensiones sociales , la caja de previsión social, etc. Son instituciones descentralizadas que se encuentran intervenidas desde hace 30 años por el PEP, sin ir más lejos es por todos conocido el conflicto que hace un par de años se generó entre el gobierno provincial. con la Universidad Nacional de Formosa y era un secreto a voces que el objetivo final, era la intervención federal de la UNaF. Es necesarioentonces arrancar un debate donde el gobierno provincial debe realizar un ejercicio de coherencia y honestidad intelectual. Por aquello de que…”en casa de herrero cuchillo de palo”.

Ahora veamos las situaciones que se plantearon históricamente y que aún subyacen para justificar una intervención federal. el primer conflicto institucional grave fue en el 99 cuando se forzó la convocatoria a la segunda reforma constitucional del 2003, allí hubo un gravísima interrupción del funcionamiento republicano y democrático que literalmente fue un autogolpe, que impidió durante meses el funcionamiento del poder legislativo por la burda excusa de “TAREAS DE FUMIGACION” de sus instalaciones, hubo dos intentos de legisladores provinciales de sesionar en la UNaF quefueron reprimidos violentamente por comandos parapoliciales con el respaldo y protección de la policía de la provincia, mientras tanto el Poder judicial fue atacado seriamente en su independencia y autonomía terminando con la captura y detención esposado en plena calle, del Presidente del Superior Tribunal de Justicia el Ministro Carlos G. “Martillo” Gonzáles, por pedido de un juez de primera instancia(¿…?). así el PEP era el responsable deuna grave crisis institucional autogenerada, en la que colapsó el sistema republicano anulando a los otros dos poderes. Razones que ameritaban sobradamente una Intervención federal por parte del gobierno nacional bajo la presidencia de Menem, que sin embargo prefirió sercómplice de este autogolpe institucional.

Otra instancia la constituye sin dudas la pandemia, situación en la cual el PEP, impuso la cuarentena más autoritaria e implacable del mundo (no exagero) que funcionó como una suerte de “estado de sitio encubierto”, donde también fueron anulados los poderes legislativo y judicial que dejó de garantizar los derechos esenciales y básicos de un sistema democrático, como el derecho a circular libremente, el respeto a la propiedad privada , la libertades públicas, con la imposición de aduanas y controles migratorios internos, con campamentos de refugiados en la cabecera de los puentes de acceso al territorio provincial, fuera del marco institucional de la nación, donde la policía ingresaba por la fuerza a las viviendas particulares y detenía gente que era llevadaforzadamente a centros de detención clandestina, sin orden de un juez competente que lo autorice. Esta cancelación del sistema democrático y republicano, con total anulación de las libertades públicas, las garantías y los derechos ciudadanos consagrados por la constitución nacional y la provincial. Esta terrible crisis autogenerada por el mismo PEP, y que sin dudas también ameritaba una intervención federal .

En Formosa nos hemos acostumbrado a normalizar situaciones absolutamente distorsivas del régimen democrático y republicano así como también los derechos y garantías. Hemos incumplido sistemáticamente connuestra constitución nacional que en su artículo 5, impone que todas las constituciones provinciales inevitablemente deben someterse y respetar a la carta magna nacional. En definitiva en Formosa nos hemos mal acostumbrado a que el gobierno provincial imponga criterios y manejos absolutamente autoritarios, antirepublicanos que nos colocaron fuera del sistema consagrado por nuestra constitución como requisito previo para integrar la Nación Argentina, sumiéndonos en una situación de marginalidad institucional, como si no formáramos parte de la Nación Argentina.

En la actualidad y a partir del fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpreta el artículo 132 de la constitución provincial del 2003, que habilita la reelección indefinida, contradice el espíritu y la doctrina de la carta magna nacional que postula la periodicidad y un límite de dos períodos consecutivos de los mandatos y por ende es inconstitucional esto significa que tenemos UNA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL que es aviesamente “INCONSTITUCIONAL” y que, si nos queremos integrar nuevamente a la Nación Argentina debemos modificar y adecuar nuestro marco político institucional, es decir debemos salir de la anormalidad marginal para tratar de adecuarnos a la normalidad nacional, en definitiva la CSJN dice que el actual gobierno de Gildo Insfrán carece de Legalidad y Legitimidad. Es así que nuevamente el PEP irresponsablemente nos coloca en una gravísima situación de precariedad institucional.

Esto se agravará aún más cuando se agregue el próximo y seguro fallo adverso de la CSJN en contra de la ley de lemas, por violar el principio constitucional de sistema de voto directo para la elección de autoridades así es como se siguen sumando antecedentes, también debemos agregar latan anunciada como previsible “gambeta jurídica” con la que seguramente van a intentar que Gildo pueda seguir en el poder y que seguramente atento los antecedentes de Manzur en Tucumán, Zamora en Sgo del Estero y Weretilnek en Río Negro, y van a volver a fracasar, no sin antes agudizar aún más la marginalidad política de nuestra provincia.

Estas son las razones por las cuales muy lejos de ser la oposición la que propone, es el mismísimo oficialismo provincial el principal responsable de propiciar una Intervención federal, porque durante los últimos 30 años ha jugado un juego peligroso, boicoteando a la república y siempre al borde del sistema democrático.

Porqué la intervención federal es el único camino para que Formosa pueda llegar alguna vez a vivir en un sistema democrático y republicano…?

Por que el oficialismo provincial carece de un concienciademocrática y por el contrario padece de una profunda discapacidad democrática y republicana, no entiende como funciona, cree que todo se agota en montar cada dos años un escenario electoral amañado y con cancha inclinada para protagonizar una parodia electoral que en su concepción, lo legitime en el poder para hacer lo que les venga en gana, pretendiendo reemplazar un evento de coyuntura y pasajero como es una votación que se agota en un día, con un concepto de fondo y permanente como es una democracia plena que se construye cada día, pretendiendo reemplazar “democracia por votocracia”,

Es impensable entonces que este gobierno sea capaz de conducir a la provincia hacia una transición de recuperación democrática de las instituciones, los derechos y las garantías institucionales republicanas. Sería tan descabellado como pretender que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro conduzcan un proceso de democratización en Venezuela, no es ni siquiera por malafé de su parte, sinó básicamente por que no lo entienden. Por que ignoran lo que es democracia y república. De hecho todos los antecedentes parecidos ocurridos en el país en su etapas más contemporáneas funcionaron solo a través de la previa intervención de todos los poderes, con gestiones capaces de impulsar todas las modificaciones, legales y políticas y jurídicas necesaria para garantizar una convocatoria a elecciones libres y soberanas, donde el pueblo pueda elegir libremente y donde posteriormente el mandato popular no sea distorsionado.

En fin nadie hubiera querido jamás llegar hasta aquí, pero es el mismo gobierno provincial, con su concepción feudal y autocrática, el que después de décadas hizo todo lo posible para llevar a Formosa a este remedio extremo, donde el único camino para que la revolución democrática encabezada por Raúl Alfonsín en 1983 , pueda llegar con 40 de retraso a Formosa, sea solo a través de la intervención federal.

CARLOS BLAS HOYOS

DIPUTADO CONSTITUYENTE, M.C.