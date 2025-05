El Gobierno provincial inauguró edificios de Tribunales y de la morgue judicial en Clorinda

El gobernador Gildo Insfrán encabezó en Clorinda el acto de inauguración de la refacción del edificio de Tribunales del Poder Judicial. También del nuevo edificio de la morgue judicial, que cuenta con tecnología de última generación.

Participaron del acto, el intendente Ariel Caniza, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Alucín, legisladores nacionales, el Jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, ministros del Superior Tribunal de Justicia, entre otras autoridades.

En el inicio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha Himno a Formosa, tras lo cual se leyó el decreto por el cual se declaró a Insfrán, como húesped de honor de la ciudad de Clorinda.

Durante el acto, se firmaron actas para el llamado a licitación de tres importantes obras: la construcción de la EPEP N°397 del barrio 500, la refacción EPEP N° 171 de Buey Muerto y la construcción del albergue para docentes de este mismo establecimiento.

La firma de las actas de compromiso y de llamado a licitación estuvieron a cargo del ministro de Planificación Daniel Malich, y de Cultura y Educación Julio Aráoz, y refrendadas por el gobernador Insfrán.

Reconocimiento

A continuación, el titular del STJ Guillermo Alucín brindó palabras de agradecimiento al Poder Ejecutivo por la construcción de este edificio, que si bien fue refaccionado y remodelado, aclaró que también necesitó de la construcción de la cisterna.

Comentó además, que fue inaugurado con la totalidad del mobiliario nuevo, por decisión del gobernador Insfrán, a quien agradeció especialmente la obra, a pesar de “todos los recortes presupuestarios” y la crisis económica reinante.

El funcionario judicial puso de relieve esta obra al señalar que “responde a muchas necesidades del Poder Judicial”, destacando que cuenta con una Cámara Gesell, fundamental para el desarrollo de la labor judicial.

En otro pasaje de su discurso, Alucín reconoció que “los clorindenses tienen que saber que en este momento se jugó el Poder Ejecutivo” y pidió no confundir independencia con aislamiento.

Y se explayó al señalar que “el Poder Judicial, al ser otro poder del Estado, no puede funcionar aislado de los demás poderes, y eso no significa que uno pierda independencia, al contrario, este es el resultado de trabajar juntos”.

Seguidamente, tomó la palabra el ministro de Gobierno, Jorge Gonzalez, en nombre del Poder Ejecutivo, y luego hizo lo propio el gobernador Insfrán, tras lo cual se cortaron las cintas de inauguración del flamante edificio y se descubrió la placa recordatoria, para realizar posteriormente una recorrida por sus instalaciones.

Este nuevo edificio albergará al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 y al N° 2, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la Defensoría Oficial y la Defensoría de Pobres y Ausentes, entre otras oficinas.

Morgue

En una segunda etapa, se realizó la inauguración de la nueva morgue judicial, ubicado en el barrio Nazareno, cercano al cementerio municipal.

Allí, Insfrán cortó la cinta de habilitación y se efectuó una recorrida por las nuevas instalaciones de este edificio, acompañado por el ministro Alucín, entre otras autoridades.