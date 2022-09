El gobierno provincial lanzó el programa Mujeres Emprendedoras

Compartir

Linkedin Print

El programa Mujeres Emprendedoras “Todas unidas por la formación para emprender “, organizado por el gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, conjuntamente con la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación, se desarrollará en las aulas-talleres móviles de nuestra ciudad.

El lanzamiento tuvo lugar ayer en el Paraíso de los Niños, con la presencia de autoridades encabezadas por el ministro de Cultura y Educación Luis Basterra, la secretaría de la Mujer Angélica García, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, el subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval, el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza, diputados provinciales, concejales, además de funcionarios de ambos ministerios y las beneficiarias de esta iniciativa.

El programa está destinado a mujeres entre 20 y 30 años, que se encuentren desocupadas o desean potenciar sus emprendimientos. Justamente en la Avenida 8 de Abril (Ex Los Pindó) se encuentran estacionadas las tres aulas móviles equipadas donde se llevarán a cabo las capacitaciones destinadas a 300 inscriptas.

Así lo confirmó el subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval al señalar que “todas comenzarán con la iniciación al emprendedurismo, manejando ciertos conceptos como el modelo de negocio y luego elegirán el rubro que elegirán para hacer el curso”.

Las participantes tienen siete opciones entre gastronomía, textil, herrería, marroquinería, carpintería, etc para realizar el curso básico de un mes. Luego elegirán el producto a realizar y allí, recibirán la asistencia técnica de la Subsecretaría de Empleo para que “comiencen a adquirir ciertos créditos y beneficios para comprar las herramientas y equipamientos para hacerlo”.

“Luego pasarán a los centros comunes de comercialización, que son espacios que tenemos en la Subsecretaría para que el emprendedor que está iniciando tenga esa oportunidad de un lugar donde el Estado está asistiendo para poder realizar su venta. Por ejemplo: el programa Soberanía Alimentaria «, detalló.

Por su parte Celeste Benítez, directora de Empleo explicó que el programa está orientado a la formación y capacitación de mujeres que están emprendiendo o emprendedoras quienes tendrán la posibilidad de formarse durante tres meses en siete temáticas, que deben elegir.

“El objetivo es que puedan pasar al centro de producción y luego al de comercialización, entonces de esta forma estaríamos cerrando el circuito en emprendedurismo en mujeres” enfatizó.

El ministro de Cultura y Educación Luis Basterra señaló que se trabaja en forma articulada con la Subsecretaría de Empleo, con equipos de enseñanza superior y permanente que colaborarán con esta actividad, considerando que “se trabajan dos temáticas muy importantes: el desarrollo de la capacidad de emprendimiento y también el relacionamiento con la equidad de género”.

“Esto es mostrar lo que es el potencial emprendedor y dar los instrumentos para que nuestras mujeres asuman esa decisión de lanzarse, pero no de una manera intuitiva, sino de una manera formal, con preparación en el campo de la gestión, del marketing, del ordenamiento de las producciones, poniendo el foco en actividades como la marroquinería, gastronomía, lo textil” enfatizó el funcionario tras agregar que representarán “una fuente de trabajo que muchas veces se convierte en fracaso por la falta de capacitación o de tener los instrumentos de llevarlo adelante”.

Compartir

Linkedin Print