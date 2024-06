El diputado provincial, Miguel Montoya visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas, entre ellos sobre los cambios en las resoluciones de la Agencia Tributaria Provincial (ATP), ex Rentas y aseveró que “El gobierno provincial tomó la decisión de aniquilar la actividad privada” .Al mismo tiempo que dijo que los cambios realizados, son determinaciones ilegales e inconstitucionales.

Montoya comenzó opinando acerca de lo dicho por el intendente de la ciudad de Las Lomitas, Atilio Basulado quien tildó de facho y dictador al gobernador Gildo Insfrán y señaló que celebra de que la gente comience a darse cuenta, de todas maneras, dijo “nosotros no lo hemos llamado nunca facho a insfrán, igual hay que decir que Basualdo habló de muchas cosas que nosotros venimos denunciando porque hace una descripción del sistema de salud al que llamó desastroso, pero eso no es algo nuevo, esta es la verdad, habló de la coparticipación y eso es algo que yo denuncié cuando era concejal, porque coparticipa y tenemos los sueldos más bajos de la región”.

“Hace años que venimos diciendo que el modelo formoseño, que es una gran creación intelectual de algún pensador formoseño, no funciona como debe ser y este no está funcionando. Que Basualdo se de cuenta después de no sé cuántos años de modelo formoseño, saludo y veo como positivo, además quiero ponerlo en su justa medida y este es un intendente de una localidad”, indicó.

“Nosotros llamamos a formar un gran frente formoseño, que no sea esto una expresión o un cazabobos para dividir el voto, hay que ver cómo divide esto”, señaló.

Explicó además que, “las convicciones de un cambio de modelo tienen que ser más sólidas y duraderas y no solo porque me quitan recursos, además tiene que partir de la base de que este modelo está agotado y no venir de la mano de la discusión de la quita de fondos”.

Resoluciones de la Agencia

Tributaria Provincial

Al respecto del cambio en las resoluciones de la ATP (Rentas), el Legislador provincial, señaló “lo que hay que decir que el gobierno provincial tomó la decisión de aniquilar la actividad privada porque esta determinación ilegal es inconstitucional, ya que solo los Legisladores tenemos la autoridad para hacer los cambios y este nuevo impuestazo es ilegal, arbitrario e inconstitucional”.

“Por otro lado, tenemos que decir que nosotros tenemos las facultades para debatir sobre este tema, acá hay una resolución inconstitucional de una persona que no le rinde cuentas a nadie y que no escucha lo que está pasando entre los pequeños productores que se enteraron de que a partir del 1 de junio por cada novillo de 800 pesos pasaban a pagar $11.490, ningún parámetro de la economía que tire para darte estos nuevos precios”, manifestó el Radical.

De igual manera tenemos que decir que esto no sucede solo con los productores, porque también lo están sufriendo los kioscos, contó.

En relación a cuáles son las acciones que llevarán adelante, indicó que están juntando firmas y boletas de pago de Rentas de diferentes productores y de varias localidades con los que tratarán de declarar inconstitucional e inaplicable este nuevo impuesto del Gobierno de la provincia de Formosa de acá para el futuro.

“Nosotros iremos a la justicia buscando que un juez le ponga un freno a este impuestazo y si no encontramos respuestas ahí iremos hasta la última instancia porque esto es ni más ni menos aniquilar la actividad privada”, aseveró.

“Queremos saber dónde está la nueva directora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, para hacer este tipo de cosas es que se apoderaron de todos los colegios de profesionales, para que no digan nada al respecto y opten por callar, hoy hay muchos contadores que el estan pidiendo respuestas al respecto y no sabemos ni quién es, tendría que estar al frente de esta lucha”, relató el letrado.

Por último explicó “tenemos que tener en cuenta que la actividad comercial cayó un 40 por ciento, el rubro de la construcción un 90 % y la provincia recauda más y esto es porque hay una decisión política de ir a la actividad privada y pisarle la cabeza porque todo el mundo tiene que depender de las migajas que le da el Gobierno. Iremos a la justicia porque hay kiosqueros, almaceneros de barrio que se están encontrando con que deben mucho y que el Estado como gran salvavidas le hace un plan de pago a 36 cuotas y es imposible pagar”.