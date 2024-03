El Gobierno proyecta que la ley Bases se trate recién a mediados de abril, cuando tenga los «acuerdos cerrados»

En una postura más negociadora, la gestión de Milei desestimó anticipar la nueva fórmula jubilatoria por DNU; y busca que el nuevo proyecto llegue al Congreso con consenso; preparan otra reunión con las provincias

El Gobierno pretende que la nueva “ley Bases” se comience a tratar en Diputados recién a mediados de abril, según transmitieron distintos legisladores que en los últimos días conversaron con altos funcionarios de Javier Milei. En la Casa Rosada ratificaron que ese es el cronograma oficial tentativo y subrayaron que, ante todo, la premisa es que el proyecto desembarque en la Cámara baja con “los acuerdos cerrados” de antemano.

“Suponemos que lo remitiremos en unas dos semanas, cuando estén listos los consensos”, dijo a este medio una muy alta fuente de la Casa Rosada.

La nueva estrategia oficial es diametralmente opuesta a la que se había trazado en enero, cuando el Gobierno remitió el megaproyecto de 600 artículos. Eso derivó en un laberinto de negociaciones mientras el proyecto estaba siendo tratado en un plenario de comisiones y en el propio recinto. Y terminó con una votación en particular, inciso por inciso, en la que al Poder Ejecutivo se le escurrió la mayoría una y otra vez.

Esta vez, el Gobierno pretende llegar al Congreso con un proyecto nuevo de unos 200 artículos y con un “poroteo” sólido con los bloques amigables y con los gobernadores. El Gobierno distribuyó “borradores” de las dos iniciativas (la “ley Bases bis” y la “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”) entre las bancadas potencialmente aliadas de Diputados y a los mandatarios provinciales.

Tras las reuniones de acercamiento con Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal que se dieron entre el viernes y el lunes pasados, ahora los ojos están puestos en los gobernadores. Según pudo reconstruir LA NACION, la Casa Rosada trabaja en una convocatoria a los ministros de gobierno de las provincias. Aún no se decidió si se llamará a todos los distritos juntos o se irá por grupos.

Recién una vez superada esta instancia política, está previsto que las carteras económicas de las provincias sean citadas por el Ministerio de Economía para analizar el impacto del paquete fiscal a nivel técnico. Por ahora, ninguno de esos cónclaves tiene fecha agendada. “Lo primero es sacar la ley Bases. La iniciativa fiscal es para tratar con las provincias y como parte de camino al Pacto de Mayo”, dijo hoy un colaborador de la Casa Rosada.

Jubilaciones y Ganancias

Respecto al contenido, todos los bloques que se reunieron con los funcionarios manifestaron que es imperioso cambiar cuanto antes la fórmula previsional. Ante la presión que hay en el Congreso, circuló con fuerza que el Gobierno podía despegar el capítulo del cálculo jubilatorio de la ley Bases y anticiparlo vía DNU. Sin embargo esta mañana, tras la reunión de gabinete en Casa Rosada, esa idea fue desechada por el Poder Ejecutivo.

“Es un tema muy sensible, queremos que salga con fuerza de ley”, dijeron a un portal de noticias cerca de un ministro que participó de la reunión de equipo con Milei. Dieron entender, así, que la pretensión oficial es que el cambio en las jubilaciones se promulgue como parte de la ley Bases.

En rigor, el Gobierno no está tan lejos de los bloques dialoguistas respecto a cómo debe ser la nueva fórmula. En el borrador de la nueva ley, propuso una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero. Los bloques dialoguistas de Diputados exigen una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación de enero, que fue de 20,6%.

La mayor discusión es en torno a los plazos: en el Congreso creen que, luego de la licuación que sufrieron los haberes jubilatorios con la inflación de los últimos meses, no se puede seguir esperando.

Respecto al paquete fiscal, el capítulo más controversial es el de Ganancias. La discusión en puerta es con los gobernadores patagónicos. En el borrador del paquete fiscal, el Gobierno propuso la reposición de la cuarta categoría del impuesto a los ingresos con una base no imponible de $1.100.000. Esa propuesta haría que 1,5 millones de personas pasen a pagar el gravámen que pesa sobre el salario. Los mandatarios de las provincias más australes rechazan la propuesta por el impacto que tiene el impuesto en sus poblaciones, que tienen sueldos más elevados que el resto del país.

En las reuniones con los bloques de Diputados participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos; su segundo, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el asesor y estratega del Presidente, Santiago Caputo. Catalán y Rolandi fueron los que tomaron nota de las observaciones que hicieron los diputados al borrador de la nueva ley Bases. Todos coincidieron que la iniciativa fiscal, en cambio, quedaba para ser discutida con los gobernadores.

Una fuente del Gobierno apuntó: “Las iniciativas que escribió el Gobierno son para ser discutidas, no es la Biblia”. Se verá si este clima de acuerdos sobrevive a las semanas y si los tiempos que pretende manejar la Casa Rosada son aceptados por el Congreso.