El Gobierno publicó spot con foco en violencia de Montoneros y ERP

El Gobierno publicó en sus redes sociales un nuevo spot conmemorativo del Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, con su visión sobre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lo hizo horas antes de la realización de una marcha convocada para este lunes por organismos de Derechos Humanos.

El año pasado, en esta misma fecha, el Ejecutivo difundió un video de unos 13 minutos en el que planteó su postura respecto de la represión y la lucha armada durante los años previos a la última Dictadura Militar y en el que también refutó la cifra de 30 mil desaparecidos.

Esa grabación llevó la voz del periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, actual titular de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) y se tituló «Día de la Memoria por la Verdad y Justicia Completa».

Ahora, el nuevo video vio la luz antes de la movilización en la que participarán también partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y ciudadanos independientes, que se concentrarán en Plaza de Mayo. «La historia no es solo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir. Este Día de la Memoria, defendemos la libertad de conocer nuestra historia. Completa», se leyó en el tuit de Casa Rosada que acompañó al spot publicado puntualmente a las 0 horas de este lunes.

El Presidente acompañó la publicación minutos después. «MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. COMPLETA», escribió Javier Milei en mayúsculas, en su cuenta de X, donde compartió el spot. El video, de 19 minutos de duración, está relatado por el politólogo y escritor Agustín Laje, quien al inicio aclaró que su visión es la de alguien que «vivió toda su vida en democracia» porque nació en 1989, y que «los violentos años ’70» no llegaron a él más que «como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal» cuando ingresó al colegio secundario. Sus primeras palabras estuvieron acompañadas de publicaciones e imágenes de la época sobre Montoneros.

«En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica, con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del ’70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista», apuntó Laje, quien escribió el prólogo del libro «Milei: La revolución que no vieron venir», publicado el año pasado. También cuestionó la «Teoría del Demonio Único», que «se conoció en la primera década del siglo XXI» y proponía que «el horror de la década del ’70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que peleaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30 mil desaparecidos».

«Esa historia nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Me parecía que al relato le faltaban partes. Me parecía que la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta», expresó Laje, presidente de la Fundación Faro, think tank que promueve el liberalismo económico y los valores históricos argentinos.En ese marco, inició una investigación a los 15 años para «conocer mejor el pasado». «A la mayoría de mis profesores no les agradaba que un simple alumno pusiera en crisis la ‘Teoría del Demonio Único’ que ellos tanto se esforzaban por instalar».

Recordó, en ese marco, que «desde la década de 1960 las organizaciones terroristas de izquierda afloraron en toda la región, auspiciadas por la Cuba del tirano Fidel Castro». Luego de mencionar distintas fuerzas latinoamericanas, destacó como las «organizaciones terroristas de mayor envergadura» a Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), creadas «varios años antes de 1976, que llevaron adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo».

«Las organizaciones terroristas llevaron adelante la mayor parte de sus atentados contra gobiernos democráticamente elegidos. Lo que pretendían era perpetrar su propio golpe de Estado para instalar en Argentina un sistema de corte socialista a la fuerza, asimilable a la Cuba castrista», apuntó Laje. Y añadió que el apoyo recibido desde esa isla «no solo fue ideológico, sino también logístico, económico y militar».

Luego, el escritor continuó: «Fuimos empujados a ignorar esta parte crucial de nuestra historia simplemente porque no convenía a los mercaderes de la memoria a medias. Y lo que tampoco les convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba la Argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria».

En paralelo, Laje aseguró que «los promotores de la ‘Teoría del Demonio Único’ han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70» y que «para ello han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas».

«No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas», consideró.

Y advirtió: “La historia debe contarse completa o se convierte en un instrumento de manipulación política. No hay tal cosa como una verdad a medias. La omisión de lo necesario es tan grave como la afirmación del error. Si borraron de la historia las atrocidades de las organizaciones terroristas, también se encargaron de ocultar el hecho de que los métodos ilegales de represión estatal comenzaron durante el gobierno democrático anterior al 24 de marzo de 1976″.

«En efecto, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se creó y empezó a actuar la Triple A, una organización paramilitar vinculada al Gobierno que secuestró y asesinó a cerca de 500 personas», precisó Laje.

También mencionó que «en febrero y en octubre de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó por medio de dos decretos del Poder Ejecutivo las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de Aniquilar el accionar de los elementos subversivos».

Nuevo cuestionamiento a la cifra de 30 mil desaparecidos

Sobre la cifra de 30 mil desaparecidos, Laje indicó que «jamás surgió de ninguna investigación». De hecho, el video incluye el testimonio de Luis Labraña, un ex guerrillero que dijo haber inventado ese número.

El escritor, en tanto, se apoyó en un informe de la Conadep de 1985, que contabilizó «8.961 desaparecidos para todo el período estudiado», y en un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de 2015, que «arribó a un total de 6.348 desaparecidos y 952 ejecutados a la luz pública».

«Nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero, ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y el desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir ‘nunca más’? ¿A quién se le ocurrió que esos números, por sí solos, no causaban escozor?», se preguntó.

Y agregó: «No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas”.

?»Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Además, queremos hacerlo en libertad. No aceptamos ninguna clase de censura, no le reconocemos validez a ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política”, enfatizó.

Por último, exigió: «Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad».

«Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa”, completó Laje.

El video de La Cámpora y su relato del 24 de marzo

Dos minutos después del inicio de este lunes, La Cámpora subió a sus redes un video alusivo a la fecha, con una frase de Cristina Kirchner, una ratificación de la cifra de 30 mil desaparecidos y un hashtag vinculado al presente.

“Necesitaron de la desaparición y la tortura para imponer un modelo económico”, fue el textual que atribuyeron a la expresidenta, en referencia a la última dictadura militar.

Además, acompañaron el video, de casi dos minutos y medio, con la leyenda «30.000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES, ahora y siempre», y el hashtag «#FMINuncaMás».

En ese contexto, incluyeron declaraciones del exministro de Economía de la Nación Argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, del expresidente Mauricio Macri y del actual mandatario, Javier Milei, hablando de un «esfuerzo» que los argentinos debieron y deben para afrontar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.