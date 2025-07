El Gobierno reconoció cuántas empresas dejaron de facturar

Mientras que el Gobierno festeja el repunte de la actividad, el último informe de gestión mostró la cantidad de empresas que dejaron de facturar al fisco nacional en los últimos meses. La respuesta oficial sobre si se trata del cierre de establecimientos.

En los últimos días, bajo la premisa de que la inflación es una problemática del pasado, el Gobierno salió a festejar datos positivos respecto al consumo y la actividad en los primeros meses del año, pero un informe propio mostró una situación adversa para las empresas locales.

Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará en 1.5% en mayo, la batalla del Gobierno se concentra en demostrar que la economía está creciendo. La semana pasada fue con el Producto Bruto Interno (PBI) del primer trimestre del 2025 que mostro una variación interanual positiva del 5,8%.

«Parece que un crecimiento del 11,6% del consumo privado con un PIB que lo hizo al 5,8% es un tremendo dato», afirmó el presidente Javier Milei en su cuenta de X. A la par de que el público presentó una variación interanual negativa del 0,8%, las exportaciones (+7,2%) y las importaciones (+42,8%).

Y esta semana, aunque paso inadvertido ante el fallo de la jueza Loreta Preska por YPF, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de abril con un repunte del 7,7% respecto al mismo mes de 2024.

«Importante, en abril el EMAE registró un crecimiento de 1,9% mensual y 7,7% interanual. Con esta suba la actividad recuperó prácticamente toda la caída de marzo», escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en X lo que significo el crecimiento interanual más alto desde junio de 2022.

Pero el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado expuso otra situación respecto a las empresas que facturan ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en los últimos meses.

Así, mientras que, en el año 2024, 4.506.419 empresas presentaron facturación ante el fisco nacional en enero de este año solo lo hicieron 3.068.155 y 795.966 lo dejaron de hacer completamente respecto al mes anterior.

«El importe de 795.966 informado en la fila de enero 2025, corresponde a la cantidad de emisores que no facturaron respecto a la fila anterior, correspondiente al acumulado de emisores de todo el año 2024 (4.506.419)», detallaron en el informe.

La respuesta oficial

Mientras que en febrero lo hicieron 3.072.642 y dejaron de hacerlo 110.441, en marzo 3.178.356 y 125.861 y en abril 3.223.755 y 187.755 respectivamente. Ante la consulta de El Cronista a fuentes oficiales de la ARCA sobre la diferencia aseguraron entre los valores se deben a nuevas empresas que comenzaron a facturar.

Para el mes de mayo solo informaron que fueron 3.203.901 la cantidad de empresas que facturaron ante la ARCA y la aclaración de por qué no las que dejaron de hacerlo. «El mes de mayo no se encuentra cerrado/vencido, por lo que no se cuenta con la información completa para calcular lo solicitado en el punto 2», puntualizaron. Tampoco se incluye análisis de actividades estacionales.