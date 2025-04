El Gobierno redobla apuesta contra Macri y busca un acuerdo con el PRO sin su aval

Con los puentes virtualmente ya rotos y las negociaciones congeladas desde hace varias semanas, las nuevas críticas de Mauricio Macri a la gestión política de Javier Milei no sorprendieron en la Casa Rosada, donde insisten en que se puede lograr una alianza con el PRO en la Provincia de Buenos Aires sin el visto bueno del ex Presidente, a quien dicen “no entender” en su estrategia de atacar directo a Karina Milei.

Desde el círculo íntimo del Presidente relativizan el apoyo del líder del partido amarillo y le atribuyen el respaldo parlamentario al rol de los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, de nítida sintonía con el Gobierno.

“Mauricio está dedicado a cuidar la Ciudad: los que realmente nos brindaron su apoyo incondicional fueron Cristian y Diego”, señalaron a Clarín fuentes inobjetables, con acceso diario al despacho presidencial.

En Balcarce 50 aseguran “no se entiende” la postura de Macri de apuntar directamente contra la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. Consideran que “ese cambio de discurso sólo complica el vínculo”. “Una cosa es que se la agarre con Santiago (Caputo), y otra es con Karina, que es lo mismo que pegarle a Milei. No entendió nada”, complementaron desde las usinas libertarias.

Fue una réplica a las renovadas críticas que este lunes planteó Macri: “Para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO. Porque si bien es en la Ciudad de Buenos Aires la estrategia es ir por el PRO. Honestamente, no entiendo”, expresó el ex jefe de Estado en Radio Mitre.

Macri, que dijo lamentar “que Karina Milei y Santiago Caputo hayan sido siempre una traba a todas las cosas que el Presidente decía que sí” en las reuniones que mantenían en Olivos, consideró que en el Gobierno “le tendrían que decir ‘gracias’ al PRO por tanta generosidad, tanta grandeza”,

Días atrás, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dijo que el PRO se dedicó a “rescatarlos para que el plan económico no se vaya al demonio».

Los alfiles del líder libertario reconocían este lunes el acompañamiento del PRO en el Congreso, pero acotaban el nivel de influencia del ex jefe de Estado en ese sendero. «Nos han apoyado, eso es cierto. Y nosotros hemos agradecido el aporte del PRO, pero el apoyo vino de los Santilli, los Ritondo, los (Guillermo) Montenegro y los (Diego) Valenzuela, que son los que ayudan para que se dé un acuerdo en la Provincia”. “Macri solo está interesado en cuidar la Ciudad», reforzaron.

Los cuestionamientos del Gobierno se enmarcan en el lanzamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad, con la apuesta de poner como primer candidato al vocero Manuel Adorni. “Vamos por todo”, sintetizaron los armadores mileístas, sobre la contienda porteña, prevista para el 18 de mayo.

El objetivo es destronar al PRO de su bastión histórico y propinarle un golpe letal a Jorge y Mauricio Macri. “En la Ciudad no estamos de acuerdo con el crecimiento exponencial de los impuestos y de la planta estatal, ellos creen en un Estado presente y nosotros venimos con la motosierra”, plantean desde el Ejecutivo.

En un claro desafío, este lunes Karina Milei encabezó una foto frente a la Jefatura de Gobierno porteño junto a Manuel Adorni, la legisladora Pilar Ramírez y el resto de los candidatos libertarios a la Ciudad, todos ellos sosteniendo la motosierra, símbolo del ajuste fiscal que efectúa la gestión nacional.

Los estrategas de LLA sostienen que no buscan “destruir al PRO”, sino que pretenden “terminar con un modelo de hacer política que todo el país dijo que ya no quiere”. “El PRO gobierna la Ciudad como hicieron los K en el país, tienen ministerios llenos de ñoquis”, enfatizaron cerca de Milei.

En el Gobierno entienden que el cierre de listas en la Ciudad no cambió la dinámica con la tropa macrista sino que “sólo aceleró los tiempos de una discusión que iba a darse”. Y confían en que el encono con los primos Macri no sólo no va a afectar los planes de alcanzar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires: descuentan que “será sin Mauricio” y que esto forzará un debate interno en el partido amarillo ya que “hay otros dirigentes del PRO que quieren encarar lo que viene en conjunto”, como expuso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos durante este fin de semana. “Macri no entendió que el cambio hoy lo representa Milei”, es el razonamiento de uno de los armadores mileístas más encumbrados.