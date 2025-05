El Gobierno redobló la apuesta contra Macri tras las críticas a Javier Milei

Luego de que el expresidente apuntará a la gestión libertaria por la falta de transparencia, el jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a marcarle la cancha de cara a los comicios nacionales.

Los cruces entre La Libertad Avanza y el PRO vienen creciendo ante la falta de un acuerdo electoral y en medio de la campaña porteña para los comicios del próximo 18 de mayo. En ese sentido, el expresidente apuntó contra la gestión de Javier Milei por no mejorar «ni un solo lugar» en el ranking anticorrupción.

Este sábado por la tarde, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a los recientes cuestionamientos del líder del PRO y lanzó un tajante mensaje de cara a las elecciones nacionales de octubre.

«Las diferencias políticas que podamos tener ahora en elecciones locales van a quedar totalmente zanjadas en la elección nacional. Y el que no lo vea del sector que pone la libertad como bandera, es miope, desde la vista corta», advirtió el ministro en diálogo por Radio Mitre.

Francos comenzó relativizando las diferencias con el partido amarillo, atribuyendo las declaraciones de Macri a un intento de «mostrar cierta independencia para que aquellos que todavía piensan que el PRO es una alternativa los acompañen con el voto». Sin embargo, Francos planteó que cualquier diferencia política entre ambos espacios se terminará en octubre, cuando los votantes elijan ´Milei sí o Milei no´.

«Pero cuando se trate de una elección nacional, cuando se eligen senadores y diputados nacionales, la gente va a preguntarse: ?¿Tengo que apoyar al presidente Milei o no?’ Así se va a dividir el universo», insistió.

«Estamos muy seguros de que vamos a ganar la elección de octubre. Las diferencias que podamos tener en elecciones locales van a quedar zanjadas en la nacional. Y el que no lo vea, es miope. Tiene vista corta», desafió el funcionario.

Por otro lado y en medio de la creciente incertidumbre del PRO sobre si las tensiones con La Libertad Avanza pone en riesgo la sanción de Ficha Limpia, que se trataría el próximo miércoles en el recinto del Senado, Guillermo Francos salió a despejar dudas este sábado por la tarde y aseguró que los votos para aprobar la iniciativa están garantizados.

Y es que el proyecto, que busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves, tuvo como su impulsora principal en Diputados a Silvia Lospennato, la cabeza de la lista porteña del PRO para las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo.

«Se va a aprobar. Me parece que están los votos, estoy convencido de eso. Cuando los senadores santacruceños confirmaron que iban a votar a favor, me parece que ya no quedaron dudas», remarcó el jefe de ministros, quien agregó: «Yo creo que del lado nuestro, del lado de los senadores de la alianza del PRO y de algunos senadores provinciales, no hay duda que están para apoyar la sanción de este proyecto».

Por otro lado, Francos adelantó cuáles serán las primeras reformas en el Congreso si La Libertad Avanza gana las elecciones de octubre.

«En la próxima elección no renovamos ninguna banca y vamos a ingresar una cantidad de diputados, ganando la elección, que va a ser muy grande, no digo que obtengamos quórum propio pero vamos a estar cerca de ser la primera minoría y con eso cambia todo», señaló.

Al poner la lupa sobre las iniciativas, dijo: «Hay reformas que Argentina necesita, como la ley de contrato de trabajo y la reforma fiscal, que nos parecen fundamentales y ahí empezaremos el camino de una reforma mucho más grande de la Argentina».