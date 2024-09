El Gobierno reglamentó la reforma laboral: cuáles son los principales cambios

Finalmente, el Gobierno avanzó en la reglamentación de la Reforma Laboral que el Javier Milei había presentado dentro de la Ley Base, y la oficialización quedó plasmada en el Decreto 847/2024 publicado, este jueves en el Boletín Oficial. Entre las principales claves están: cambios en las indemnizaciones; nuevas relaciones entre empleadores y empleados; y blanqueo de trabajadores.

Vale aclarar que, según los abogados laboralistas consultados por Clarín, la ley se aplica para los trabajadores que hayan sido contratados después del 9 de julio de este año, fecha en que se promulgó la ley. Los contratados antes de esa fecha se rigen por las leyes vigentes al momento de sus contrataciones.

Los principales cambios son los siguientes:

Reforma laboral: cómo es el Fondo de Cese que sustituye al régimen de indemnizaciones

La reglamentación del Capitulo Laboral de la ley Bases especifica que en el marco de las convenciones colectivas de Trabajo las partes podrán crear un sistema o Fondo de Cese Laboral “que le otorga a los empleadores y trabajadores la posibilidad de sustituir la indemnización por antigüedad” como así también cualquier otro rubro indemnizatorio cuyo cálculo tome como parámetro a la referida indemnización.

Así, la reglamentación especifica que “el Sistema de Cese Laboral deberá determinar con precisión las causales, hechos y/o condiciones bajo las cuales se le deberá abonar una prestación dineraria al trabajador al extinguirse la relación laboral. A su vez, deberá definir el monto de los pagos que deban abonarse al trabajador en la contingencia de una relación laboral interrumpida y las modalidades de pago de dicha prestación dineraria.

Entre otras alternativas, el Sistema de Cese Laboral podrá vincular los montos y modalidades a distintos parámetros y características de la relación laboral y pactar modalidades de mediación o de resolución en casos de conflicto.

En todos los casos se deberá establecer un tratamiento diferencial en favor del trabajador despedido sin justa causa. Asimismo, el Sistema de Cese Laboral podrá contemplar la utilización de fondos de cese y/o la utilización de seguros colectivos o individuales, para lo cual deberá respetar los requerimientos de la presente Reglamentación”.

En el inicio de una nueva relación laboral, en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad o empresa “el empleador y el trabajador acordarán si se rigen por algún sistema de cese laboral contemplado en dicho convenio o por el sistema indemnizatorio previsto en la Ley de Contrato de Trabajo”.

“En el caso de extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, en cuyo marco el empleador acuerde abonarle al trabajador una suma de dinero a modo de gratificación, cualquiera fuera su denominación, dicho pago podrá ser efectuado sobre la base de las metodologías y procedimientos que se establezcan en el Sistema de Cese Laboral, sin perjuicio de cualquier otro pago adicional que las partes acuerden”.

Y, además, “el pago al trabajador de las sumas resultantes a través del Sistema de Cese Laboral tendrá efecto cancelatorio pleno, total y definitivo de las indemnizaciones a las que sustituyen”.

Los convenios podrán establecer tres sistemas: cancelación individual, fondo de cese individual o colectivo, seguro individual o colectivo.

El sistema de cancelación individual en reemplazo de la indemnización por antigüedad como acuerden las partes. En esta modalidad el Convenio Colectivo de Trabajo deberá definir como mínimo las condiciones, hechos y circunstancias bajo las cuales se abonarán las indemnizaciones al finalizar la relación laboral y las modalidades, plazos, montos o porcentajes de los pagos que deban abonarse al trabajador. En este sistema, los pagos acordados serán ejecutados de forma directa por el empleador al trabajador.

El fondo de cese laboral tiene tres modalidades: cuentas bancarias, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.

Las partes podrán establecer el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. También podrán pactar libremente los montos que serán pagados en cada caso y las características para dichos pagos. Los trabajadores podrán realizar aportes adicionales en el Sistema de Cese Laboral. No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de la indemnización por despido.

Cuenta Bancaria de Cese: el empleador y el trabajador, en las condiciones que se acuerden, podrán integrar un aporte obligatorio en forma mensual a Cuentas Bancarias especiales de Cese (las “Cuentas Bancarias de Cese”) en reemplazo de la indemnización prevista, como así también de cualquier otro rubro indemnizatorio cuyo cálculo tome como parámetro a la referida indemnización.

Para el IEF (Instituto de Estudio y Formación) “en resumen, el régimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El Estado se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario, a la vez que abre la posibilidad que el trabajador financie parte de lo que le corresponde por su despido. Además, en teoría para los trabajadores el nuevo sistema sería optativo. Pueden rechazar, al momento de firmar su contrato, la aplicación del fondo de cese. Pero el costo de este rechazo es que seguramente no sean contratados. De ahí que no exista libertad en este caso”.

El trabajador independiente –monotributista o autónomo- podrá contar con la colaboración de hasta 3 trabajadores “colaboradores” sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores.

Cualquiera de las partes podrá rescindir en cualquier momento el vínculo de colaboración que tiene un carácter autónomo.

La reglamentación del capítulo laboral de la ley de Bases publicada este jueves especifica que “todos ellos deberán estar inscriptos en el Régimen General de Impuestos y de los Recursos de la Seguridad Social u otro régimen que pudiera corresponder para el cumplimiento de esas obligaciones”.