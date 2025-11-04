El Gobierno rematará casas del Plan Procrear que nunca fueron adjudicadas

El Gobierno avanzará con la venta de viviendas sin adjudicar pertenecientes a desarrollos del programa Procrear. Se trata de unidades terminadas que nunca fueron entregadas y que ahora serán puestas a disposición del público a través de un sistema de subastas online. La medida forma parte del proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios administrados por el Estado.

Según información oficial, la decisión abarca propiedades construidas durante etapas anteriores del programa que quedaron vacantes, ya sea por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios. Las casas y departamentos están distribuidos en distintos complejos habitacionales del país y formaron parte de urbanizaciones desarrolladas con financiamiento público.

Qué tipo de viviendas

se subastarán

Las unidades corresponden a proyectos terminados en años previos, tanto casas como departamentos, con servicios básicos y conexiones ya instaladas. Son propiedades destinadas a uso residencial familiar y localizadas en barrios planificados, con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a áreas urbanas. La oferta exacta de unidades habilitadas para la venta será detallada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Banco Hipotecario, organismo histórico vinculado al programa.

En los complejos incluidos se encuentran desarrollos de distintas provincias, entre ellos proyectos de escala media y barrios completos realizados en terrenos fiscales. Las viviendas fueron concebidas bajo estándares constructivos del programa federal respectivo y, en su mayoría, cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

Cómo será el

mecanismo de subasta

La modalidad elegida es la subasta pública online. Se realizará a través de la plataforma digital oficial utilizada por la AABE para la enajenación de bienes del Estado. Las fechas, horarios y requisitos para participar serán publicados en el sitio web del organismo.

El proceso incluirá:

Inscripción previa obligatoria en la plataforma

Acreditación de documentación personal y fiscal

Pago de una garantía de participación, cuyo monto será informado para cada subasta

Presentación de ofertas vía electrónica en los días previstos

Cada vivienda contará con un precio base. A partir de esa cifra, los interesados podrán ofertar durante el período habilitado. Las unidades serán adjudicadas a quienes resulten ganadores de cada llamado.

Quiénes pueden participar

Podrán intervenir personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos. No se exigirá tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la operación. El Gobierno habilitará alternativas de financiamiento bancario, pero los detalles específicos de tasas, plazos y condiciones deberán solicitarse a las entidades participantes una vez adjudicada la vivienda.