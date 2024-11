El Gobierno resigna recaudación y adelanta la eliminación del Impuesto PAIS

En un paso inédito en términos tributarios, la oficina de recaudación del Estado ya instrumentó cómo evitar pagar el adelanto del 95 % que realizan las operaciones de compras al exterior.

En una acción que el sector importador celebra por la previsibilidad, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) trabaja en una nueva normativa que busca evitar el pago del anticipo del 95% de impuesto PAIS para las compras al exterior que se normalizan 30 días antes del fin legislativo del tributo.

Tras la confirmación del Gobierno sobre el fin del tributo que representa una carga de 7,5% en las importaciones, esta mañana, una leyenda en el Sistema Informático Malvina (SIM) advirtió que «ARCA modificó la normativa relacionada al impuesto PAIS pero aún no está publicada, sin embargo tiene vigencia a partir de hoy».

«De acuerdo a lo comunicado por autoridades de la ARCA a partir de hoy el SIM no liquida más el pago a cuenta del impuesto PAIS. En el día de hoy se estaría publicando la norma que lo dispone», comunicó a sus socios el Centro de Despachantes de Aduana (CDA).

Sobre el adelanto de la medida que, en general, significará u$s 5.000 millones menos en la recaudación oficial, desde ARCA, confirmaron que se dictará una resolución que se publicará mañana en el Boletín Oficial, con vigencia desde las 0 horas del día de la fecha. «Esta medida contempla el plazo establecido por el BCRA para el acceso al Mercado de Cambios (30 días) y la fecha de vigencia del Impuesto PAÍS (hasta el 22/12/2024, inclusive)», explicó el organismo.

En la práctica el impuesto PAIS se vence el 22 de diciembre, lo que está anticipando el Gobierno con esta decisión que se oficializará en las próximas horas, es dejar de liquidar el anticipo del impuesto que ya generó muchos inconvenientes cuando se redujo de 17,5 a 7,5 en agosto.

Fuente del Gobierno indicaron que se va a publicar una norma aclaratoria, sin embargo, la información comenzó a viralizarse durante la mañana. «Los anticipos habrían sido ya eliminados en los sistemas Aduaneros ya que en los próximos 30 días no estará más vigentes y conllevarían sus devoluciones», publicó el tributarista Mario Goldman Rota, en X.

El beneficio, que por ahora afecta a los importadores se explica porque el impuesto PAIS tiene un «momento imponible» que es cuando el operador accede al MLC, sin embargo, la norma prevé que el 95% del total se abona anticipadamente al momento del despacho.

Este último punto es el que se está eliminando desde hoy en el sistema aduanero SIM, lo que genera previsibilidad en materia tributaria ya que de lo contrario los importadores estarían anticipando un impuesto que, en 30 días no existirá.

«Cualquier operación de importación que se oficialice hoy, 25 de noviembre, el momento de entrar al MLC va a ser el 25 de diciembre, como es feriado, será desde el 26; esto confirma que el impuesto PAIS no va a estar más», señaló un empresario y destacó que se trata de una medida «inédita» ya que el Estado resigna recaudación y otorga previsibilidad a los privados.

Si bien lo que se estaría eliminando es la necesidad de anticipar el impuesto PAIS el sector recibió con amplio beneplácito la información ya que representa un alivio en lo que se denomina «dólar importador» que se reducirá en un 7,5% en un contexto de desburocratización del comercio y flexibilización de acceso a dólar oficial.

En tanto, fuentes del sector privado, adelantaron que, en el caso del «dólar ahorro» y «dólar tarjeta» desde el 1 de diciembre se elimina por devengado, bajo la misma lógica ya que el impuesto PAIS pierde vigor el 24 diciembre próximo.