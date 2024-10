El Gobierno respaldó a Andrés Fassi en su pelea con Chiqui Tapia

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, salió a respaldar al presidente de Talleres, Andrés Fassi, luego de la decisión de la AFA de suspenderlo por dos años como mandatario del club cordobés.

“Es otra actitud de atropello, de intolerancia, de intimidación a clubes que que tengan la necesidad, se modernicen y tome la iniciativa de abrirse al ingreso de capitales privados. Es algo que pasa en muchos países de Latinoamérica más allá de lo que conocemos en los países europeos”, sostuvo el funcionario.

El “Pichichi” comentó en diálogo con Radio Mitre que se comunicó con Fassi luego de la suspensión, y que se había reunido en la semana con el mandatario cordobés.

Scioli opinó además que la decisión del tribunal de disciplina de la AFA, tomada a partir de la pelea de Chiqui Tapia con el cordobés por el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol, es lisa y llanamente una intimidación.

“Están intimidando, quieren dar una lección ejemplificadora para otros clubes que no se animen pero esto es irreversible. Se va a abrir para el bien de los clubes cuyos socios así lo decidan decidan”, dijo.

Sobre la negativa de AFA a permitir el ingreso de las SAD, Scioli remarcó que actualmente existe una ley vigente que lo autoriza.

Scioli fue consultado además por un encuentro con empresarios de la firma 777partners, presuntos interesados en invertir en el fútbol argentino, y que fueron a la quiebra en la última semana.

El funcionario se desligó. “Yo atiendo a todo empresario que quiera invertir, acá no hay salvadores. Al que quiera invertir en futbol, hoteles, lo recibo y coordino reuniones con responsables de los clubes, que sean ellos y los socios los que decidan”, dijo.

Además planteó que él se reunió únicamente con el empresario Foster Gillet, quien planea poner capitales en Estudiantes de La Plata. “Hay operaciones todo el tiempo para descalificar y desacreditar a los emprendedores. Ya tengo mucha experiencia. Miren cómo está funcionando en Brasil, en Colombia, en Perú”, dijo.

Luego volvió a defender a Fassi tras su sanción: “Esto es un atropello, un acto para que no pueda ir a las reuniones ejecutivas de la AFA. Él es un hombre con gran decisión. Como secretario de Deporte busco acompañar y respaldar las decisiones del presidente en el marco del denominador de este gobierno, que es romper el status quo”, dijo.