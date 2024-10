El Gobierno reunió aliados del Congreso: tres prioridades y luz de alarma para evitar otro veto

El oficialismo recibió a los bloques del PRO y del MID. Buscan apurar Presupuesto 2025, ley de Hojarasca, Ficha Limpia y reflotar la reforma del Código Penal.

Con varios proyectos como prioridad y la advertencia de una movida de la oposición como ejes, el Gobierno reunió a los bloques aliados del Congreso para redefinir la agenda parlamentaria y trazar una estrategia conjunta. En el primer encuentro tras la defensa del veto al Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados, el debate por el Presupuesto 2025, la Ley de Hojarasca y la Ficha Limpia fueron las iniciativas en las que el oficialismo buscó consenso con sus aliados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el PRO de Mauricio Macri. También acordaron intentar reflotar la reforma del Código Penal, frenada durante la gestión de Alberto Fernández.

La cumbre, realizada en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, fue encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Por el oficialismo también estuvieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los diputados Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Carlos Zapata.

Aunque no posó para la foto, Milei envió al estratega Santiago Caputo para agradecerles por el apoyo al veto presidencial.

Por el PRO desembarcaron su jefe de bloque, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giudici, mientras que desde el MID se presentaron Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez.

“Estamos intentando hacer que el Congreso funcione de la mejor manera posible, llevando proyectos que puedan ver la luz y que tengan la mayor cantidad de adhesiones posible”, sintetizó Bornoroni, el jefe de la bancada libertaria.

En la cita, los funcionarios renovaron el pedido de que en la discusión por el Presupuesto el Gobierno está dispuesto a introducir cambios y redistribuir partidas siempre que no se afecte el equilibrio fiscal. “Hay un 60 por ciento del proyecto que no se puede tocar. En el resto que hagan los cambios que quieran pero siempre entendiendo que si ponen en un área, deben sacar de otra”, explicaron.

Igual, la llave de negociación no es otra que lo que planteó Francos durante el fin de semana, cuando sostuvo que “al Presidente no le preocupa que no se apruebe el Presupuesto”. Como contó este diario, la idea de prorrogar el del año pasado y, en consecuencia, poder distribuir discrecionalmente las partidas entusiasma al Gobierno.

Desde el PRO no cuestionaron la estrategia pero fijaron su postura: “Para nosotros la Argentina tiene que tener un presupuesto. Es importante como señal hacia el mundo”, dijo Ritondo.

Sobre el pedido que hizo el grueso de la oposición para que se presente el ministro de Economia, Luis “Toto” Caputo, una voz del PRO confirmó que el mensaje al Gobierno fue claro: “Dijimos que nos parece correcto que venga a defender el proyecto”.

En cuanto a la Ley de Hojarasca, que el Ejecutivo envió este lunes al Congreso, hubo coincidencia en avanzar rápidamente. “Se derogan leyes obsoletas, que no sirven y tienen costo de funcionamiento”, asintieron desde el bloque macrista.

En un contexto en el que el Gobierno explora un acuerdo subterráneo con Cristina Kirchner para destrabar en el Senado la designación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, el PRO le insistió al Gobierno para llevar al recinto el proyecto de “Ficha limpia” que les impide a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a postularse como candidatos a cargos públicos. Ya tiene dictamen de comisión y la oposición no K tendría el número para aprobarlo.

“Trajimos lo que para nosotros son los puntos pendientes. Básicamente la privatización de Aerolínea, la disolución de la Defensoría del Público y la intención de avanzar con Ficha Limpia, que ya tiene dictamen pero falta llevarlo al recinto”, repasó Giudici al retirarse.

La ex funcionaria del ENACOM contó el que acaso fue el único momento de tensión con el Gobierno: “Les dijimos que no fue para nada satisfactoria la reunión que tuvimos con la titular de la Agencia de Información Pública (Beatriz de Anchorena), que no pudo explicar una sola de las observaciones que hicimos al Decreto de Acceso a la Información Pública”. Fue un tema que ya había dividido aguas en los últimos convites.En relación a De Anchorena, la diputada consideró que “hay un problema serio para el Gobierno con esta persona que no entiende cómo se deben facilitar mecanismos de transparencia activa y de protección de datos”.

Más allá de que tanto desde el Gobierno como en el PRO se esforzaron por mostrar coordinación en los proyectos, este tema divide aguas. Giudici avisó: “Nuestra intención es seguir avanzando para modificar esa norma”. Es, al cabo, una ley de la gestión de Macri.

Por último, en la cita, el Gobierno sondeó al PRO para resistir la más reciente movida con la que la oposición busca arrebatarle otro veto a Milei: la reforma de la Ley 26.122, que establece los requisitos y condiciones para los decretos de necesidad y urgencia que firma el Ejecutivo.

El mes pasado, los diputados Fernando Carbajal (UCR), Mónica Litza (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), de tres sectores políticos distintos, convocaron a juristas de primer nivel a exponer en Diputados. A priori, el PRO entiende la intencionalidad política y está dispuesto a acompañar al Gobierno para defender la herramienta y, en especial, el DNU 70/2023, pero también se enfrenta a la contradicción de haber presentado varios proyectos para cambiar la ley impulsada por Cristina y aprobada durante la gestión de Néstor Kirchner. “Es un tema complicado para todas las partes”, reconoció una alta fuente del Gobierno.