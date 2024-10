El Gobierno revisará contratos con telefónicas y pondrá a disposición del mercado espectro 5G

Manuel Adorni dijo que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará si hay “conductas anticompetitivas en la industria en términos de cuotas de mercado y protección de los derechos de los consumidores”; además, se relicitará el servicio de conectividad de 16.000 escuelas.

El vocero presidencial realizó una serie de anuncios vinculados con la industria de las telecomunicaciones con el objetivo de “alentar una mayor competencia entre las empresas del sector para que haya un mejor servicio a un menor precio”, según indicó.

En primer lugar, Adorni dijo que se pondrán a disposición los 100 Mhz reservados en forma gratutita a la empresa estatal Arsat en la licitación de 5G, además de los 50 Mhz en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que no fueron comprados por ninguna de las tres operadoras (Telecom y Claro se hicieron con100 Mhz cada una y Telefónica, con 50 Mhz). Según el funcionario, los 150 Mhz se van a utilizar para 5G y para que provengan “inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones”.

En segundo lugar, afirmó que se eliminarán las exenciones del IVA a diarios, revistas y publicaciones periódicas.

Además, Adorni adelantó que se relicitará el contrato de provisión de conectividad a 16.000 escuelas a lo largo del país, que representa $60.000 millones anuales, y que una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020 encontró que Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica debían más de $3000 millones en aportes (el FFSU es el fondo al que aportan las compañías un 1% de su facturación anual). “Telecom abonó intereses dos años después; es decir, el Enacom falló en controlar”, agregó.

Fuentes de Telefónica (cuyo principal accionista es Telefónica de España) dijeron que la empresa “ha cumplido desde siempre con sus obligaciones por el Servicio Universal”. Y señalaron: “Desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario hizo los pagos correspondientes. Cumplió desde el origen con los programas definidos en la regulación vigente en cada momento y presentó al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite”.

Más allá de la auditoría, Adorni sostuvo que relevarán todos los contratos de telecomunicaciones del Estado para analizar su cumplimiento y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará si hay “conductas anticompetitivas en la industria en términos de cuotas de mercado y protección de los derechos de los consumidores”.

Por último, siguiendo los lineamientos del decreto 70/2023 que incluye modificaciones a la ley 27.078, el Enacom derogará la resolución 1491/2020, así como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en las grillas de programación. “Con esto se corrigen asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audiovisuales”, cerró.

Consultada por este diario, la diputada del PRO y ex titular del Enacom, Silvana Giudici dijo que la inclusión de señales de carácter informativo fue una obligación impuesta por Gabriel Mariotto en 2009 que solo en la Argentina se exigía. “Ningún otro país del mundo tiene normas de must carry ya”, sostuvo.

En tanto, otras fuentes del sector tildaron los anuncios de “popurrí de temas con dos cosas concretas: la futura licitación de 150 Mhz para 5G y el pago de IVA para equiparar al sector periodístico con otros”. Respecto de los aportes de Telecom y Telefónica al FFSU explicaron que es “un tema de vieja data”, ya que las empresas dieron planes de conectividad a jubilados a principios de los 2000 que consideraron aportes al fondo, mientras que el Estado no, y luego reclamó los importes. “En algún momento esto se va a resolver, porque corren intereses y, si las empresas no pagan, en última instancia pueden perder la licencia”, apuntaron.

Sobre las actuaciones de Defensa de la Competencia, señalaron que la empresa que más denuncia es Claro cuando no la dejan entrar a dar servicio a algún municipio, pero que las investigaciones suelen demorar dos o tres años. “Puede haber una buena intención, pero es un popurrí de cosas”, insistieron.

Por otro lado, otra fuente ligada a la industria dijo que “hay que esperar más precisiones” con respecto al tema del espectro. En cuanto a la revisión de la conectividad de las escuelas, apuntó que podría ser una puerta abierta para Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk. “Hay que ver cuáles serán los requisitos del pliego cuando llamen a conectar escuelas”, concluyó.