El Gobierno se enfoca en las exportaciones para mejorar la balanza de pagos

El canciller Felipe Solá afirmó que para el Gobierno nacional será un “tema central aumentar las exportaciones” en el nuevo escenario de pospandemia, para que el país “no repita el problema en la balanza de pagos” y evite de esa forma aumentar el endeudamiento por la necesidad de contar con dólares.

Así lo manifestó Solá tras concretarse la primera reunión de trabajo del gabinete de comercio exterior, en la cual se analizó cómo impactará la renegociación de la deuda externa en la balanza comercial del país y las herramientas disponibles para incrementar las exportaciones.

El encuentro -que marcó el inicio de reuniones ministeriales temáticas- estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y Solá, se informo. También participaron de la reunión, que se desarrolló en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Christian Asinelli.

Durante la reunión interministerial, se destacó la importancia de la renegociación de la deuda externa para equilibrar la balanza comercial del país, uno de los objetivos principales del gobierno, y se avanzó en la idea de reducir la importación de bienes e insumos en la medida que se logre la sustitución por producción local.

También se remarcó el posicionamiento estratégico de Argentina dentro del mercado internacional, potenciando la producción nacional y en la búsqueda de mercados para los productos argentinos, con una visión sostenible en materia ambiental.

En los primeros seis meses del año, el comercio internacional arrojó un superávit de US$ 8.097 millones, un 43% por encima de los US$ 5.635 millones de enero-junio del año pasado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero de acuerdo a estimaciones privadas, la Argentina cerraría el año con un superávit comercial en torno a los US$ 18.000 millones, con una mejora del orden del 12% respecto a los US$ 15.990 millones de 2019, con un menor protagonismo de las exportaciones industriales y un incremento de los productos primarios.

Al respecto, el canciller Solá afirmó que “se realizó un repaso de todas las opciones de aumentos de exportaciones que tiene la Argentina y en los próximos encuentros cada ministro planteará las necesidades particulares y que sean trabajadas en este ámbito”. De acuerdo con lo consensuado en el encuentro, cada ministerio ahora tendrá la responsabilidad de asumir sus responsabilidades en la tarea de identificar todas las opciones a su alcance para el aumento de las exportaciones, según su área de acción.

“Hay que aumentar las exportaciones para que la Argentina no vuelva a tener el clásico problema de angustia o estrechamiento en la balanza de pagos de manera que crece, necesita más dólares y no los tiene, entonces o se escapa el tipo de cambio o empieza el endeudamiento”, dijo Solá al hablar en la Casa Rosada.

Al ser consultados sobre el diálogo entablado con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), dijo que la entidad es “importante” debido a que está compuesta por “43 cámaras que incluye tres actores de la Mesa de Enlace y el resto son firmas agroindustriales, industriales, comercializadores y exportadores”.