El Gobierno se prepara para relanzar la agenda de políticas dirigida a los jóvenes

El Gobierno se prepara para relanzar una agenda de políticas públicas destinada a los jóvenes para atender reivindicaciones que quedaron en suspenso y nuevos reclamos generados a partir del impacto que la pandemia tuvo sobre esa franja etaria, dijeron hoy fuentes oficiales.

La realidad de ese sector de la población en tiempos de pandemia fue analizada hoy en la presentación del Consejo Multisectorial de Jóvenes, con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El funcionario pidió tener “una imagen contemplativa de la situación, no sólo de la pandemia, sino de las políticas económicas que se aplicaron (durante el gobierno de Mauricio Macri), que fueron en contra de la producción y del empleo y que atentaron especialmente contra los jóvenes y la mujeres”.

Los informantes señalaron que el Gobierno sigue con atención el impacto que tuvo entre la juventud la política desarrollada entre 2015 y 2019, a lo que luego se sumaron las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus.

Acompañado por la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), Macarena Sánchez, Cafiero subrayó durante el acto que las generaciones más jóvenes, por su misma condición, están destinadas “a disputar el presente para construir el futuro” y aseguró que eso “los convierte en electores de cambio ahora”.

“De nada le sirve a la Argentina una juventud callada”, remarcó por otra parte el ministro coordinador, y luego, al referirse a la administración del Frente de Todos, se definió como “parte de un Gobierno que intente estimular el diálogo político” y, en lo personal, como representante “de la generación de la democracia” que tiene “capacidad de escucha” para “sentarse a discutir” sin “cuestiones irreconciliables”.

De ese modo apuntó a que quienes nacieron después de 1983 tienen la “capacidad de escucha” para “sentarse a discutir” y es allí “donde no hay cuestiones irreconciliables”.

Por su parte, Sánchez, como titular del Injuve, de 29 años, destacó “la importancia que tienen las juventudes, tanto en la producción como en el empleo” y en ese sentido consideró que “es importante que las discusiones” sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes las hagan “los propios protagonistas de esas problemáticas”.

“Los jóvenes somos protagonistas de las problemáticas que afrontamos, y somos el presente”, planteó la funcionaria, quien peleó por el reconocimiento de los derechos de las mujeres que practican el fútbol de modo profesional y se convirtió en la primera futbolista en firmar un contrato de ese tipo en la Argentina.​

Ese protagonismo juvenil es el que, entre otros objetivos, apunta a fortalecer el Gobierno. Ante la consulta por las reivindicaciones y reclamos de las personas sub-25, los voceros de la Casa Rosada afirmaron que están atentos a esas demandas, ya que fueron “los indirectamente más castigados por la pandemia, con un fuerte impacto en su vida social” y que, al mismo tiempo, fueron lateralmente atendidos por las políticas públicas.

En ese sentido, las fuentes gubernamentales destacaron que hay toda una agenda que piensa ponerse en marcha en el corto plazo: “¿Podíamos sacar un plan de empleo PyME para jóvenes hace 10 meses? No. Pero ahora, a medida que se avanza con la vacunación, sí vamos a poder. Quizá salimos muy bien del invierno y podamos pensar en viajes de egresados en octubre, ojalá”, reflexionó uno de los voceros con llegada a las más altas esferas de la Casa Rosada.

