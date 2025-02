El Gobierno se repliega sobre su plan económico para evitar un impacto en los mercados

El Gobierno se replegó, en público, a una defensa de su programa económico para asegurar que los activos argentinos no deberían sufrir impacto por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei, y también el mercado detecta que el Banco Central sostuvo su intervención en el mercado cambiario financiero para contener cualquier presión sobre la brecha.

La lectura que sobrevuela la city porteña es que los inversores del exterior no apuraron aún ninguna respuesta negativa a la polémica por $LIBRA, pero que hay señales que pueden actuar como incentivo a desprenderse de activos argentinos. Eso podría pasar, por ejemplo, si hubiese denuncias e investigaciones que tomen forma y avancen en EEUU y si el clima político doméstico le quita fuerza al oficialismo de cara a las elecciones legislativas.

El equipo económico mantuvo contactos con la principal plaza financiera mundial en los últimos días. El viernes pasado, por ejemplo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili mantuvo una reunión, por videoconferencia, con un grupo de inversores de Wall Street en el marco de una conferencia organizada por el Banco Santander, en la que defendió el programa económico libertario.

Por lo pronto, la línea que bajó en las últimas horas desde la cabeza del equipo económico es que el Gobierno sostendrá los tres pilares del programa económico como “garantía” al mercado de que los “fundamentos” del plan libertario continuarán, entre el tipo de cambio bajo control por la vía de un crawling peg rígido, emisión monetaria restringida y equilibrio fiscal.

El último dato de superávit financiero de enero, conocido este lunes, fue recogido por al menos dos grandes bancos de Wall Street, que elogiaron la continuidad del perfil fiscal del Gobierno en el segundo año de mandato de Javier Milei. Goldman Sachs, por ejemplo, graficó el cambio de tendencia desde los meses deficitarios de 2023 y la última información disponible. Este informe fue citado en X por el ministro Caputo y otros funcionarios del Gobierno.

“Nada cambia la política económica, Argentina está en un cambio de ciclo y puede haber volatilidad, pero la tendencia no va a cambiar”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda en una entrevista con LN+. “Cuando los sólidos fundamentals económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad”, agregó esta mañana en un posteo.

Otros funcionarios del Ministerio de Economía fueron en la misma línea. “El equilibrio fiscal es un compromiso inquebrantable. El orden macroeconómico es condición necesaria y fundamental para que la economía se expanda, la inflación baje y los salarios crezcan”, dijo el asesor y también director del BICE Martín Vauthier.

El director del Banco Central Federico Furiase, también ex economista de la consultora que encabezaron Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili, mencionó que el superávit fiscal de enero “permite continuar con la esterilización benigna de pesos (reforzando el ancla monetaria y cambiaria)” y aseveró que el peso de la deuda en comparación con el FMI “marca la solvencia intertemporal del programa, reflejada en la caída de la brecha cambiaria y el riesgo país de los últimos meses”.