El Gobierno sostendrá la designación por decreto de Ariel Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema

En momentos en que la Casa Rosada busca conseguir los dos tercios de votos necesarios para nombrar de manera permanente a sus candidatos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a los que el presidente Javier Milei nombró por decreto en comisión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno sostendrá la designación de ambos aunque el Senado de la Nación rechace los pliegos.

«García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre. Su designación es sin perjuicio de lo que defina el Senado. De la misma manera, si el pliego de García Mansilla se rechaza en este Congreso, el próximo Congreso que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados por el Senado», puntualizó Francos.

En ese línea, el ministro coordinador detalló: «Por ahora, tanto García Mansilla, que ya es miembro de la Corte y se le tomó juramento como juez, y el juez Lijo, si quisiera tomar juramento en su momento en la Corte, ambos fueron designados transitoriamente por decreto del Presidente hasta el 30 de noviembre y podrán seguir siéndolo».

Si bien el Gobierno toma nota de que la negociación en el Senado por los pliegos de Lijo y García Mansilla quedó estancada, todo parece indicar que el Ejecutivo nacional se jugará a suerte y verdad en la sesión convocada para este jueves 3 de abril. El escenario es complejo porque el oficialismo no tendría los dos tercios de los presentes que se necesitan para aprobarlos, mientras en el peronismo aún no puede garantizar que no vaya a haber fuga de votos en sus filas.

El pasado 25 de febrero el Gobierno nombró por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

«Hemos escuchado tantas posiciones sobre este tema que uno termina mareado. Al principio aprecia que iban a apoyar, después parecía que no. Después intervino Cristina (Kirchner) y parecía que estaba enojada y que no. Yo no puedo decirlo con precisión. Es una cosa rara además porque ambos pliegos fueron aprobados en la Comisión y después van al pleno y pareciera que no. Nos da la sensación de que no están los votos para aprobar los pliegos. Con un bloque de 6 senadores hemos hecho demasiado», reconoció Francos en diálogo con radio Rivadavia.

Para el ministro coordinador, «se hizo todo lo que había que hacerse y ahora es el pleno de los senadores el que lo tiene que resolver». En ese contexto, el funcionario nacional afirmó que espera «con mucha expectativa las elecciones de octubre para ver cómo se modifican los bloques y cómo queda La Libertad Avanza en el Senado y cómo quedan los bloques que hoy son primera minoría».

En la sesión de este jueves solo se debatirán los pliegos con la nominación de Lijo y García Mansilla, pero no se pondrá en debate el decreto que los nombró en comisión el pasado 25 de febrero. Si bien la Cámara puede rechazar el decreto con mayoría simple, el resultado de la votación no tiene efecto porque Milei se valió de una herramienta administrativa que no requiere de la aprobación del Congreso.

A través del Decreto 137/2025, publicado en el Boletín Oficial del pasado 26 de febrero con las firmas de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno oficializó las designaciones de Lijo y García Mansilla como jueces de la Corte.

A las pocas horas de publicar el decreto, desde uno de los principales despachos de la Casa Rosada advirtieron que el oficialismo buscará conseguir las mayorías para nombrarlos de manera permanente en la Corte, pero en caso de no conseguirlo volverán a repetir el mismo procedimiento dentro de 12 meses.

En 2016, el exmandatario Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta para nombrar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal, pero finalmente los jueces asumieron con el aval de los dos tercios del Senado de la Nación.