El Gobierno sostendrá obra pública para generar más empleo e infraestructura

Se completarán todas las obras iniciadas y se avanzará con el plan de obra pública cuyo porcentaje de inversióna está a la altura de los mejores ratios de los últimos 20 años.

La inversión en obra pública era de 2,7 puntos del PBI a fines de 2015, pasó a 1,1 puntos a fines de 2019 y ahora está en 2,2 puntos.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó este miércoles que el objetivo del Gobierno nacional es asegurar un nivel de inversión sostenido en obra pública para generar más empleo, más empresas y más bienes y servicios que la Argentina necesita.

“Tenemos que seguir asegurando un nivel de inversión permanente y sostenido”, señaló Katopodis al participar en la 137° reunión del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

El minisrtro destacó: “Hoy en inversión en obra pública tenemos un indicador positivo: pasamos de 2,7 puntos del PBI a fines de 2015 a 1,1 puntos a fines de 2019y ahora estamos en 2,2 puntos”.

En ese sentido, afirmó que “el objetivo es seguir recuperando los niveles de inversión en obra pública e infraestructura que necesita la Argentina; eso es más empleo, más empresas y más bienes y servicios para una Argentina que los necesita”.

El ministro señaló que en la cartera trabajan sobre “tres premisas” que son: “terminar todas las obras que están iniciadas en Argentina; trabajar en todo el territorio federal; y gestionar los recursos públicos con absoluta transparencia”.

“Responder con hechos, no con retórica sino con instrumentos que permitan asegurar qué hacemos con los recursos públicos en el destino de la inversión, para eso construimos el Observatorio de la Obra Pública y se creó el mapa de inversiones”, agregó.

Katopodis describió que “hay una brecha de infraestructura, de saneamiento importante en Argentina, la pandemia lo puso mucho más al desnudo” y destacó el diálogo con el sector de la construcción.

“Ese diálogo nos tiene que permitir tener la confianza necesaria para que la obra pública, la infraestructura en Argentina se siga desarrollando y podamos tener todos los días una Argentina un poco más igualitaria”, remarcó.

El secretario de Obras Públicas, Martín Gil, sostuvo que en diciembre de 2019, al iniciar la gestión, se encontraron “con créditos internacionales subejecutados”, como “la asignación para infraestructura universitaria de la CAF (que) no había sido ejecutada, y aseguró que se pusieron en marcha 100 obras, mientras que durante los cuatro años anteriores se había puesto en marcha solo una en Rio Negro.

“Hemos reactivado toda el área de ejecución; este año hemos desarrollado y culminado todo el conjunto de expedientes que se encontraban paralizados en algunos casos desde hace dos años”, afirmó Gil.

Por su parte, el presidente de Camarco, Iván Szczech, destacó “la importancia que tiene la obra pública”, evaluó que “se puede hacer de manera transparente y eficiente” y aseguró que están “articulando acciones permanentemente”.

“El porcentaje de inversión está a la altura de los mejores ratios de inversión pública del Gobierno nacional de los últimos 20 años, tenemos un excelente presupuesto, sabemos que no alcanza porque la brecha en obra pública es muy grande, pero vemos como un signo muy positivo el hecho de haber duplicado el presupuesto”, destacó.

En este contexto, “hoy surgen otro tipo de problemas: la suba de los precios de muchos materiales, más la lógica recuperación salarial que hemos firmado en el acuerdo con la Uocra”, por lo que “es fundamental que tengamos en el seno de la obra pública una redeterminación de precios que lleguen a la obra en tiempo y forma”, añadió.

