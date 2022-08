«El gobierno tiene que poner mano dura», afirmó Hilario Martínez en referencia al gobierno nacional

Compartir

El sindicalista formoseño, titular de la CGT local, estuvo en sintonía con lo pedido por la central gremial días atrás en la marcha contra la inflación y consideró que el gobierno nacional debe aplicar las leyes existentes contra las empresas evasoras. «Hay reglas que tienen que cumplir y no lo hacen», expresó al Grupo de Medios TVO.

En su declaración, Martínez analizó en primer lugar la situación económica actual y el impacto que tiene en los trabajadores. «Es un momento muy crítico ante la inestabilidad económica que va padeciendo el país, esperando mantener el compromiso que asumió Sergio Massa como Ministro de Economía, que pidió 60 días para tratar de organizar, acomodar y relanzar la economía del país. Esperemos que le vaya bien, que todo sea bueno para el bien de todo el pueblo argentino», señaló.

Para el secretario general de la CGT en Formosa, las acciones del nuevo ministro son fundamentales para salir de la crisis económica actual que atraviesa el país y considero que, si su gestión fracasa, no existe una previsibilidad de lo que pueda suceder con el rumbo económico. Además, también sostuvo que las medidas de segmentación energética son exigencias del Fondo Monetario Internacional.

«El ajuste ya está en marcha, el tema de las nuevas tarifas de la luz, agua y gas es una imposición del FMI gracias a la desastrosa gestión de Mauricio Macri, hoy esto comienza a reventar como un pus, por todos lados, mal que la oposición le quiera endilgar al gobierno actual, estos son los coletazos del gobierno anterior», indicó.

Siguiendo con las primeras medidas económicas adoptadas por Sergio Massa, el gremialista también manifestó que luego seguirán aquellas relacionadas al déficit fiscal y a la acumulación de las reservas del Banco Central. «Son cuestiones, a mi humilde entender, de imposición del FMI», analizó.

Por otro lado, y en sintonía con lo expresado días atrás en la marcha hacia el Congreso Nacional, Martínez reclamó mayor dureza a la administración de Alberto Fernández. «Tiene que tener las pelotas suficientes para agarrar y multar a todas las empresas que están evadiendo por todos lados. El gobierno, siempre dije y critiqué, tiene que poner mano dura y aplicar la ley porque hay leyes que exigen a todo el empresariado que hay reglas que tienen que cumplir y no lo hacen. En eso si soy crítico con Alberto Fernández, pero no nos olvidemos que agarró un país devastado económicamente y atrás de eso vino la pandemia y al pasar esa tormenta después vino la interna», sostuvo.

En contraposición con lo que ocurre en el ámbito nacional, el sindicalista enfatizó en la situación existente en la provincia. «Tenemos un gobierno que es austero, es decir, que no tiene deuda como tienen las demás provincias del país, entonces lo que queda es ir acomodando de vuelta. Seguramente en septiembre, ya lo había prometido el Gobernador, estaríamos viendo el ajuste que se tiene que hacer en cuanto al tema salarial para los empleados públicos», añadió.

En este sentido, Martínez también se refirió a la obra pública y confirmó que «la provincia está haciendo grandes esfuerzos con fondos propios manteniendo la obra pública en marcha, no así las obras que dependen de Vialidad Nacional y del ENOHSA, en donde estamos empezando a tener despidos no solamente acá en Formosa sino en todo el país por falta de pagos de los certificados».

Para finalizar, el líder de la UOCRA local, destacó la credibilidad que tiene Sergio Massa ante el compromiso asumido. «Hoy por hoy está demostrando que tiene credibilidad con todos los sectores, con el campo, con el círculo rojo, de alguna manera tienen credibilidad. Creo que como dirigente político que es, va a tener que hacer bien las cosas si quiere tener crecimiento político», concluyó.

