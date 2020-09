El Gobierno trabaja en la creación de fondo para “mejorar recursos financieros” de las provincias”

Compartir

El presidente Alberto Fernández adelantó que se trabaja en la creación de un fondo para “mejorar los recursos financieros de las provincias por vía de la coparticipación, u otra vía” para el año próximo, porque “no es posible que se siga pensando que el país pueda crecer con la lógica” de la desigualdad.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Interior para que el año entrante tengamos un fondo para mejorar los recursos financieros de las provincias por vía de la coparticipación u otra vía”, dijo Alberto Fernández en su visita a San Juan, donde recorrió obras de infraestructura y una empresa textil, y encabezó la firma de una serie de convenios para la provincia.

En una conferencia de prensa con medios locales que brindó acompañado por el gobernador Sergio Uñac, el jefe de Estado agregó que “es necesario repensar la coparticipación de otra manera” y asumió que “lo importante es que el esfuerzo que hicimos con Buenos Aires lo podamos hacer con todo el país, que también lo necesita”, en referencia a los fondos del Tesoro Nacional que recuperó para los bonaerenses vía coparticipación.

“Creo que con la coparticipación hay que hacer un análisis más sensato entre todos, mas cuidadoso entre todos, hay que discutir cómo va a funcionar la coparticipación para adelante, tenemos que repensar la coparticipación de otra manera”, apuntó.

“Cada vez que el Estado asigna fondos, resigna puntos de sus recursos”, explicó el mandatario, que dejó claro que “está muy bien que lo haga” en favor de las necesidades, pero asumió que “por más que renuncie un punto más, dos puntos más, no resuelve el problema, no garantiza nada para las provincias”.

Por eso, dijo, el tema “hay que trabajarlo con otra lógica” porque “no es un tema simple”.

“Quizá después de la pandemia todos entendamos que es una buena oportunidad para federalizar la Argentina”, dijo Fernández asumiendo que el hecho de que las provincias dispongan de más fondos para resolver sus problemas es darle pelea a la desigualdad y garantizar el federalismo.

“No es posible que se siga pensando que el país pueda crecer con la

lógica que ha crecido, en la que han crecido unos pocos y se han enriquecido muchos. No es esa una buena forma de crecer”, dijo también en referencia al desarrollo desigual de las provincias.

Reconoció que un país así “no es un país que puedo construir en soledad, es una decisión colectiva, como sociedad, que debemos construir y entender”.

“El país federal que yo propongo construir, no es en contra de nadie, sino en favor de todos. Argentina no tiene zonas periféricas y centrales, la Argentina es una y es el desarrollo de cada uno de los argentinos lo que debe provocarnos la necesidad de cambiar”, dijo, y habló de la necesidad de que la gente se desarrolle y crezca en su provincia porque cuando salen a los grandes centros urbanos “solo encuentran sobrevivir a la marginalidad”.

Agregó que “la desigualdad maltrata la sociedad” y que lo que hace crecer “no es el mérito, como nos hacen creer, sino la igualdad de oportunidades” y graficó que de lo contrario: “El más tonto de los ricos tiene más oportunidades que el más vivo de los pobres”.”Las mejores sociedades son aquellas en las que a todos les dan las mismas oportunidades de desarrollarse”, destacó.

Acompañaron al Presidente los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Fernández también se refirió al proyecto El Tambolar y explicó que “el inicio de las obras ayuda a que San Juan crezca y aproveche mejor sus recursos hídricos”.

El proyecto El Tambolar incorporará 70 Megavatios al sistema eléctrico sanjuanino y producirá un promedio de 343 GWh/año de energía eléctrica que será inyectada y vendida en el mercado interconectado nacional y beneficiará a 100 mil habitantes. Asimismo, el jefe de Estado celebró que el 35 por ciento de la energía que produce esa provincia es renovable porque respeta el medio ambiente.

Finalmente, recordó que como cada provincia, San Juan recibió en tiempos de pandemia una asistencia del Estado nacional de más de 9.000 millones, a través de diferentes programas de ayuda para que los sectores vulnerables de la sociedad, el sistema de salud y también las empresas pymes puedan sobrellevar la crisis generada por la pandemia.

En tanto, el gobernador Uñac informó que en la provincia han logrado concretar “en conjunto” trabajos que “son de gran significación para la economía sanjuanina” y detalló que las obras de infraestructura visitadas durante la jornada y los convenios alcanzados con el Gobierno nacional “son una realidad para la provincia y hacen a San Juan parte necesaria de la construcción nacional”.

A su llegada a la provincia, este mediodía, el Presidente se trasladó junto al Gobernador a la obra en construcción del proyecto hidroenergético El Tambolar, emplazado sobre el río San Juan, en el departamento de Calingasta, que producirá energía eléctrica limpia y renovable; y disminuirá el riesgo de sequías e inundaciones a través del aumento del grado de regulación del río.