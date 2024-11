El Gobierno volvió a extender el blanqueo de capitales hasta el 8 de noviembre

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró se prorrogará que “debido a algunos problemas informáticos y administrativos”. La regularización de efectivo sumó USD 18.000 millones y dejó en récord a los depósitos en dólares.

Luis Caputo anunció que se extenderá hasta el viernes que viene la primera etapa del blanqueo. “Se extiende la primera etapa de la regularización de activos hasta el viernes 8 de noviembre inclusive, debido a algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto”, informó el funcionario.

A pesar de que ayer desde el Palacio de Hacienda se confirmó que no habría una nueva prórroga para la primera fase del plan de regularización de capitales, tras el cierre de los mercados Caputo anunció que habrá una semana más para quienes quieran blanquear. Según informó Economía, con el último cambio, la fase dos del blanqueo se extenderá “desde el 9 de noviembre de 2024 y hasta el 7 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive” y la tercera parte lo hará “desde el 8 de febrero de 2025 y hasta el 7 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive”.

“De esta manera, se podrán regularizar los fondos entre el 1° de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024, habiendo regularizado o no fondos al 31 de octubre de 2024, inclusive. Además, quienes retiren -parcial o totalmente- fondos a partir del 1º de noviembre 2024, conforme la normativa indicada, no podrán regularizar montos adicionales a partir de esa fecha de retiro”, especificaron desde Hacienda. “En esta línea, los fondos regularizados en el período de prórroga dispuesto en la presente medida deberán mantenerse depositados en las cuentas especiales o afectados a los destinos e inversiones autorizados por la norma legal hasta el 8 de noviembre de 2024, inclusive”, concluyeron.

Según datos del Banco Central, desde el inicio del blanqueo, los depósitos bancarios en dólares del sector privado registraron un ingreso neto de USD 18.000 millones. Esta cifra fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó la medida como un éxito y destacó su efecto positivo en el mercado financiero, donde el aumento en la compra de títulos públicos y acciones redujo el riesgo país a menos de 1000 puntos.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “hoy finaliza la primera etapa del régimen de regularización de activos que, como ustedes bien saben, permitía la posibilidad de regularizar patrimonio sin tope ni costo. Más allá de que después les demos los detalles pertinentes, han sido depositados USD 18.000 millones solo en efectivo, lo que damos por hecho que fue un éxito rotundo”. “Seguimos invitando a todos los argentinos a regularizar sus activos en un país que se ordena con inflación a la baja superávit fiscal y por supuesto, por sobre todas las cosas, mucha libertad”, agregó.

Desde Max Capital subrayaron que “los ingresos por el blanqueo fiscal continúan creciendo, compensando ya la salida de depósitos autorizados para retiro desde el 1 de octubre”. “Hoy es el último día para declarar activos en efectivo a nivel local bajo el blanqueo fiscal, que continuará solo para activos e inmuebles, aunque con una tasa mayor. Se habrían declarado aproximadamente USD 14 mil millones en efectivo (USD 40 mil millones en total), un muy buen resultado para el gobierno. Ahora el Gobierno se centra en grandes proyectos de inversión bajo el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), y el ministro Luis Caputo anunció que ya se presentaron formalmente los primeros proyectos por un total de USD1.500 millones bajo el programa. Estaría en preparación un RIGI para pymes”, añadieron.

Los contribuyentes que deseen participar en esta regularización deben ingresar efectivo en una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) hasta este jueves 31. Luego, si no, deberán presentar una declaración jurada antes del 30 de noviembre. Para aquellos que no regularizaron sus bienes en octubre, la segunda etapa ofrece una nueva oportunidad.

El régimen permite la regularización de diversos bienes tanto dentro como fuera de la Argentina. En el país, se pueden blanquear dinero en efectivo, inmuebles, acciones, y otros activos financieros. En el exterior, es posible declarar dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias, inmuebles, y otros bienes muebles.

La tercera etapa del blanqueo comenzará el 1 de febrero de 2025 y finalizará el 30 de abril del mismo año, con una alícuota del 15% para aquellos que no se adhieran a las inversiones aprobadas por el Gobierno. Los interesados tienen hasta el 30 de abril de 2025 para completar el formulario F.3320 en el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP. Este programa de regularización de activos busca incentivar la transparencia fiscal y la reinversión en la economía nacional, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad de poner en regla sus bienes con condiciones favorables.