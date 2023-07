El Gobierno y el FMI «continúan con las negociaciones» durante el fin de semana, con miras de alcanzar un acuerdo en los próximos días.

Fuentes muy cercanas al ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, indicaron a Télam que este sábado «continúan la conversaciones con el FMI», y que las comunicaciones entre el ministro y sus funcionarios y el Fondo «son periódicas».

La delegación de funcionarios argentinos enviados por Massa permanece en Washington, y no se descartaba que este sábado las conversaciones con el organismo continúen en la misma Embajada en Washington DC, en la que el anfitrión será Jorge Argüello.

Las negociaciones en la capital de Estados Unidos arrancaron el pasado martes con la presencia del viceministro Gabriel Rubinstein y el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, junto con el director de esa entidad Jorge Carrera.

El jueves por la mañana se sumaron más refuerzos, cuando llegó el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur, y el secretario de Hacienda Raúl Rigo.

Se pensaba que el propio Massa iba a poder viajar sobre el fin de semana para cerrar el acuerdo, pero las negociaciones se endurecieron en el tramo final y el periplo a Washington del ministro quedó en suspendo: «no se conoce aún» cuándo sería el viaje de Massa para coronar el acuerdo.

Mientras tanto se espera el anuncio de nuevas medidas tendientes a fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, que podrían llegar el domingo o el lunes. Faltan detalles técnicos, pero las fuentes aseguraron a Télam que siguen trabajando en nuevas medidas.

Según trascendió, se aplicaría un impuesto PAIS a las importaciones de ciertos rubros y se subiría el dólar agro para ciertas exportaciones, como una forma de alcanzar el pedido del FMI de tender a unificar el tipo de cambio, pero sin afectar a los más vulnerables del impacto directo de una eventual devaluación.

El presidente Alberto Fernández reveló el viernes que mantuvo un diálogo telefónico con la titular del FMI Kristalina Georgieva, y afirmó que en el gobierno están «trabajando a todo vapor tratando de alcanzar un acuerdo», en tanto en Washington continuaban las negociaciones de la delegación del Palacio de Hacienda con los técnicos del organismo multilateral.

Según los tiempos que maneja el Gobierno, podría haber novedades de un nuevo acuerdo «los primeros días de la semana próxima o antes», según estimó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ignacio de Mendiguren, en declaraciones radiales.

«Estamos trabajando a todo vapor tratando de alcanzar un acuerdo. Prefiero dejar que trabajen los que están negociando y no hablar por los medios. No quiero adelantar nada. Hoy a la mañana hablé con Kristalina, cambiamos algunas ideas y espero que podamos avanzar», dijo el viernes el Presidente en declaraciones a radio Diez.

En ese marco, aseguró que confía en que «se va a poder avanzar y encontrar los acuerdos necesarios» con el FMI, y aseguró que el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, está «enfrentando la negociación con seriedad y un equipo sólido».

«Estamos negociando. Todas las negociaciones con el Fondo son difíciles cuando uno busca preservar sus decisiones propias. Confío en que vamos a poder avanzar y encontrar los acuerdos necesarios y podamos seguir adelante», dijo el Presidente.

