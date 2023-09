El Gobierno y la empresa Fortinet firmaron un convenio de colaboración sobre ciberseguridad

En la mañana de este jueves 21, en el sexto piso de Casa de Gobierno, se realizó la ceremonia de firma de convenio de colaboración entre el Gobierno de la provincia de Formosa y la empresa Fortinet, el cual permitirá desarrollar en forma conjunta la capacitación, la transferencia de conocimiento tecnológico y el intercambio de información estratégica sobre amenazas relacionadas con la ciberseguridad.

La firma se dio entre el gobernador Gildo Insfrán y el vicepresidente de Gobierno y Marketing Latinoamérica, Caribe y Canadá de Fortinet, Marc Asturias.

Acompañaron la ceremonia, el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, el doctor Antonio Ferreira; Rosane Brum, directiva de la empresa Fortinet, el subsecretario de la UPSTI; Lucas Vicente; el intendente Jorge Jofré, el jefe de la Policía de la provincia; comisario general Walter Arroyo; diputados nacionales, ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, diputados provinciales, concejales e invitados especiales.

Dicho acuerdo contempla el desarrollo de programas de formación, entrenamiento, concientización y sensibilización en ciberseguridad, así como herramientas tecnológicas. Con ello, se les brindará a los jóvenes formoseños la posibilidad de que se eduquen en ciberseguridad desde la provincia, con carreras y cursos de formación que tienen certificación internacional.

De esta manera, “los jóvenes capacitados podrán participar del mercado global de las telecomunicaciones y ser protagonistas de las revoluciones digitales que se están produciendo en el mundo”, subrayó el mandatario.

A su vez, puso de resalto que “este acuerdo fortalece la política de soberanía tecnológica e inclusión digital que estamos desarrollando, la cual incluye la provisión de internet en toda la provincia a través de nuestra red de más de 2500 kilómetros de fibra óptica soterrada”.

“Estamos construyendo en Formosa una comunidad que también se realiza en las nuevas tecnologías digitales y genera oportunidades de inversión y empleo en la economía del conocimiento”, destacó.

Protección de la ciudadanía

Al respecto, Asturias afirmó que “pocas veces vemos el esfuerzo de un Gobierno de proteger a la ciudadanía y hoy estamos reunidos y enfocados en lo que es la ciberseguridad”, marcando su importancia.

Agregó que “como humanos, cada día estamos más interconectados digitalmente y si nos ponemos a pensar en cuántos dispositivos utilizamos cotidianamente, son muchos, porque el mundo ha cambiado e internet es algo esencial para la vida, pero también requiere una responsabilidad y que estemos ciberseguros”.

Responsabilidad

En esa línea, planteó que “los ciudadanos mismos deben ser responsables por sus actividades en línea, tener la educación necesaria para saber qué hacer, qué no hacer y qué medidas preventivas tomar”.

Advirtió que “estos riesgos no son abstractos, los vivimos diariamente porque los ciberdelincuentes también ocupan la tecnología muy eficientemente”, razón por la cual “debemos ser más inteligentes en cómo procesamos esa información y de qué manera actuamos en internet”.

“Hoy en día el ciberdelito es un gran problema –indicó-. Puede resultar en pérdidas financieras, en una angustia emocional y un persistente sentido de inseguridad, lo cual no es aceptable para ninguno de nosotros”.

Por todo esto, estimó que “debemos tener un ambiente de conocimiento de lo que es la ciberseguridad y las medidas a tomar como personas”.

En ese contexto, enfatizó que “con la firma de este acuerdo de colaboración abrimos la puerta entre el Gobierno de Formosa y Fortinet, para tomar medidas en conjunto, tratar de aumentar esa concientización, incorporar prácticas prudentes de ciberseguridad y establecer estudios educativos en este ámbito”.

Asimismo, contó que la empresa “cuenta con la red de sensores más grandes del mundo”, procesando alrededor de 10 mil millones de ataques al día”.

Hizo notar que dicha información es valiosa para el Gobierno y la ciudadanía porque, a partir de la rúbrica del convenio, “es algo que vamos a tratar de proveerles de manera eficiente para protegernos”.

Finalmente, sostuvo que “la ciberseguridad no es una opción, ni un añadido o un extra, sino que es un escudo esencial en nuestro mundo interconectado”.