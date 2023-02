El Gobierno ya comenzó a distribuir los kits escolares a todos los establecimientos

A pocos días del inicio de clases, el Gobierno provincial ya empezó con la distribución equitativa de los tradicionales kits de útiles escolares a todos los establecimientos educativos del territorio.

Esto no solo representa una política de Estado de igualdad y compromiso, sino que para las familias formoseñas que tienen integrantes escolarizados, sin dudas, significa una ayuda más que importante.

Esta acción que no tiene parangón a nivel país fue puesta de resalto por Ramona Giménez, directora de la etnia Pilagá, quien aseguró que “a los niños de las etnias y de localidades aledañas jamás les faltaron los útiles escolares”.

Este gesto que se reedita año tras año para el comienzo del ciclo lectivo garantiza que “los alumnos puedan iniciar las clases con los elementos educativos necesarios”.

Es por ello que “nuestros niños y niñas tienen el privilegio de contar con un Gobierno que los asiste y que piensa en todos”.

“Ellos pueden tener esa tranquilidad de poder estudiar con todo lo que necesitan”, acentuó y extendió esta acertada decisión hasta los docentes, quienes también reciben un guardapolvo.

Sin dudar, declaró que “el Estado de Formosa siempre se preocupó por la educación” y explicó que esto se debe a que “la gestión del gobernador Gildo Insfrán representa un Estado presente”.

En este punto, recordó que los estudiantes del ciclo básico también cuentan con “las netbooks del Programa Nacional Conectar Igualdad” e indicó que “son ocupadas específicamente para estudiar”.

“Cuidan sus herramientas, ellos entendieron que son indispensables e importantes para su proceso de enseñanza y aprendizaje”, valoró.

Asimismo, afirmó que la matrícula escolar aumenta cada año, pero aseguró que esto no influye en la distribución de los elementos de estudio, ya que “de igual manera, siempre hay para todos”.

“La distribución es equitativa y es una acción para agradecer, porque de esta manera se viene trabajando hace muchos años -remarcó-. Los alumnos están acostumbrados a recibir sus útiles, al igual que los juguetes por el Día del Niño y Reyes”.

Finalmente, expresó: “Tenemos la dicha de tener un Gobierno popular que se preocupa y se ocupa de todos”.

