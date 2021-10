El golazo del Pulga Rodríguez en el empate entre Gimnasia y Central Córdoba

Compartir

El tucumano se descargó con un bombazo tras haber dilapidado un penal en el primer tiempo.

La tarde no venía derecha para Luis Miguel Rodríguez, que si bien no había desentonado en el juego, había desperdiciado un penal en el primer tiempo que pudo haber significado el empate de Gimnasia La Plata en el estadio Único luego de que Milton Giménez abriera la cuenta para Central Córdoba de Santiago del Estero. Ante la atenta mirada de su familia en la platea, el Pulga tiró desviado y lamentó lo ocurrido. Pero en el complemento hubo reivindicación.

Ya había igualado transitoriamente Maximiliano Coronel con una pirueta a la salida de un córner enviado por Brahian Alemán. Al cuarto de hora de la etapa final, Rodríguez capturó un rebote en la puerta del área grande y se llenó el empeine derecho para dejar sin chances al arquero César Rigamonte, que voló en vano viendo cómo la pelota se incrustaba en su valla. El gesto del Pulga en el festejo de su tanto fue una evidente muestra de que estaba ofuscado con su actuación.

Este fue el cuarto grito del ex Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe desde que arribó al Tripero: ya había festejado contra River, Argentinos Juniors y Aldosivi de Mar del Plata. Rodríguez participó de los últimos 12 cotejos disputados por Gimnasia en el campeonato y en esta ocasión completó los 90 minutos en condicion de local, luego de haber tenido un entredicho con Pipo Gorosito en la victoria contra Newell’s cuando fue reemplazado.

Fue una tarde de golazos la que protagonizaron el Lobo y el Ferroviario en el estadio Ciudad de La Plata, ya que Giménez, que había roto el cero con un zapatazo impresionante, luego anotó el 2-2 con una picada fenomenal ante la salida de Rodrigo Rey.

Así como todos en el Lobo, el Pulga Rodríguez se marchó con sabor agridulce no solamente por la posibilidad del penal que dilapidó sino porque el equipo no pudo hilvanar su tercer triunfo consecutivo, que lo hubiera llevado a alcanzar en el sexto puesto de la tabla de posiciones a su archirrival Estudiantes.

