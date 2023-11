El gran elogio de Romain Grosjean a Agustín Canapino, su nuevo compañero en la IndyCar

En la próxima temporada de la IndyCar, Agustín Canapino tendrá como compañero a Romain Grosjean y, sin haber compartido un minuto juntos dentro del equipo Juncos Hollinger Racing, el ex piloto de Fórmula 1 se despachó con una serie de elogios hacia el múltiple campeón argentino. Mientras, el Titán de Arrecifes se prepara para la penúltima fecha del Turismo Carretera en Toay, La Pampa.

El galo de 37 años espera tener una buena relación con Agustín y estuvo al tanto de lo ocurrido este año con el inglés Callum Ilott, quien tuvo algunas maniobras que perjudicaron al argentino como en Long Beach, donde lo bloqueó, y en la última fecha en Laguna Seca, donde Canapino estaba para pelear un top cinco o por un lugar en el podio, pero el británico generó un toque en una curva.

“Sí, lo he visto. Esperemos que todo vaya bien, pero soy consciente de lo que pasó con Callum. No fue lo ideal. Lo lamenté por él”, dijo Grosjean en diálogo con Motorsport. “Si me pasa a mí, sí, simplemente no voy a las redes sociales, sigo haciendo mis cosas. Es una pena que pasen este tipo de cosas”, subrayó.

“Hay una afición apasionada en Sudamérica, y con esa pasión a veces se hacen comentarios que no deberían hacerse. Así que creo que es importante que mantengamos una buena relación para evitar cualquier situación”, afirmó. “Pero si ocurre, tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible. ¡Creo que soy bastante resistente al odio!”, aclaró.

Una vez que Grosjean fue confirmado como compañero de Canapino ambos se saludaron con respeto y hubo guiños cómplices, como el “gracias amigo” en español que escribió Romain en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Romain está impresionado con la adaptación de Agustín que en 2023 tuvo su debut absoluto en monopostos. “Sí, Agustín es un tipo impresionante y estoy deseando pasar más tiempo con él”, aseveró Grosjean. “Creo que es lo mismo que (la ex estrella de Supercars) Scott McLaughlin, es muy impresionante cuando ves de dónde viene, y esos dos chicos tienen una gran mentalidad”, destacó en referencia al neozelandés que fue tricampeón del V8 Supercars de Australia, una de las categorías de autos de turismos más importantes del mundo.

“Creo que es un piloto con mucho talento y con una carrera única. Estoy deseando pasar algún tiempo con él”, avisó el ex piloto de Renault, Lotus y Haas en la F1 y que desde 2021 se incorporó a la IndyCar, donde aún no pudo ganar; suma dos segundos puestos como mejores resultados en la categoría norteamericana.

“Además, cuando piensas en cómo Canapino aprendió inglés tan rápido para hablar con los chicos, está claro que es un piloto con mucho talento. ¡Estoy practicando mi español por él! Así que quiero pasar tiempo con él y ver qué puedo aprender de él, porque sin duda ha hecho grandes cosas este año”.

Por estos días Canapino realiza una visita relámpago en la base del equipo de Ricardo Juncos en Indianápolis. Luego volverá a la Argentina y correrá este fin de semana la decimocuarta y penúltima fecha del TC en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay. Con el Chevrolet atendido por el equipo JP Carrera, el arrecifeño buscará otro podio luego de su tercera posición en Rafaela. El campeonato terminará el 3 de diciembre. Más tarde Agustín volverá a los Estados Unidos para comenzar su pretemporada. El certamen de la IndyCar comenzará el 10 de marzo en el circuito callejero de Saint Petersburgo.