«El gran objetivo debe ser promover exportaciones y acumular reservas»

El ministro de Economía hizo un llamado para que el aporte de las pymes, la economía del conocimiento, minería, energía e industria permitan alcanzar exportaciones por 150.000 millones de dólares. Las inversiones para ayudar a las Pymes.

El titular del Palacio de Hacienda y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó este lunes que el crecimiento de las exportaciones con valor agregado son el único camino que permitirán en el futuro terminar con los permanentes shocks que enfrenta la economía argentina.

«Gobierne quien gobierne, el gran objetivo debe ser promover exportaciones con valor agregado, acumular reservas y ganar nuevos mercados. Eso nos permitirá fortalecer la economía y bajar la inflación», señaló Massa este mediodía ante un auditorio compuesto por 300 pymes exportadora, en el marco de un encuentro celebrado en Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK). Massa encabezó el acto junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, quienes trazaron un balance del rol del Estado en respaldo de las pymes exportadoras.

En ese marco, Massa dio cuenta de una serie de medidas de apoyo a las pymes industriales exportadoras, entre las que se destacó fondos por $19.000 millones en Aportes No Reembolsables (ARN) y una línea de crédito con tasas subsidiadas en pesos para pymes industriales.

«Esta inversión de $19.000 millones, con una tasa del 4% en dólares y subsidio a tasa a las pymes tiene como objetivo central sacarnos de los shocks permanentes que vive la Argentina», subrayó el ministro.

El único camino, explicó el jefe del Palacio de Hacienda, es «exportar más de lo que se importa y hacerlo con valor agregado por encima de los productos primarios».

Tras destacar el potencial exportador sectores puntuales (agroindustria, economía del conocimiento, energía) proyectó que «el año que viene vamos a triplicar las explotaciones en materia minera».

«Uno de los objetivos del Programa Potencia Pymex es «aumentar 10% las exportaciones de acá a fin de año, por lo tanto el esfuerzo vale la pena comparado con el volumen de inversión», subrayó el ministro.

En este sentido, recordó que hay «150 países de destino, a un promedio de US$ 2.180 la tonelada, siguiendo un poco el camino de países como Italia, Croacia y Polonia, cuyo mayor crecimiento en términos de balanza comercial se registra a través del entramado pyme».

«Nos planteamos que las exportaciones del año que viene ronden los US$ 150.000 millones para así sacarnos de encima a quienes nos condicionan», afirmó Massa en relación a las dificultades que presenta el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, De Mendiguren resaltó que este Programa para pymes exportadores significó la presentación de «686 proyectos de todo el país, de los cuales 79 lo hicieron por primera vez».

«Hoy tenemos la inversión industrial más alta de los últimos 15 años, que llegó al 18,9% en el primer trimestre. A eso hay que sumarle que van 36 meses consecutivos de generación de empleo formal. Por lo tanto, estamos convencidos que en los próximos dos períodos presidenciales nacerán 100.000 nuevas empresas», indicó el secretario de Industria.

De Mendiguren no pasó por alto la crisis del 2001, cuando «inmolamos a los jubilados para cumplir con un ajuste que nos iba a redimir. Ahora hay un peludo de regalo que tenemos que resolver saliendo de esta situación vía crecimiento».

