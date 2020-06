“El gran premio de la cocina”: los celos de Carina Zampini por los piropos de Christian Petersen a su compañera Felicitas Pizarro

Compartir

Linkedin Print

Carina Zampini y Christian Petersen dejaron entrever desde el inicio de El gran premio de la cocina un evidente coqueteo entre ellos que llevó a que los rumores de romance crecieran día tras día. El tema empezó a ponerse un poco más serio en el programa especial de casamientos emitido en abril del año pasado, cuando cortaron juntos una torta y se besaron. Fue el momento más recordado de la “pareja” del programa gastronómico de El Trece.

Tras el comienzo de este lunes de la octava temporada del exitoso ciclo culinario, viejos participantes del reality volvieron al piso, con la posibilidad de tener una revancha. Memoriosos, les consultaron a la conductora y al jurado sobre su relación sentimental.

“¿Usted se acuerda que estamos casados, no?”, le preguntó Carina Zampini a Christian Petersen. “Me está siendo infiel. Horrible eso”, lanzó el integrante del jurado. “Claro, usted no”, retrucó la conductora. Todo esto generó una revolución en las redes que como en otras oportunidades, cada vez que surge una cierta quimica entre algunas figuras populares, el pública incita a que esa relación se concrete. Tal como pasó en su momento con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

Este martes, se vivió un divertido momento, cuando Christian Petersen sorprendió haciéndose el galán con Felicitas Pizarro. Esto generó la reacción de Mauricio Asta-otro de los jurados- y la propia Carina Zampini.

“Hay un mito, ¿sabías? Dicen que es Salta la linda por lo linda que es Feli Pizarro, ¿es así? ¿Es verdad, Feli?”, preguntó Christian Petersen de manera pícara. “Bueno”, fue la respuesta de Carina Zampini. “Es de antes que le dicen así. Es que si vas a Salta te enamorás, es tan lindo… Mi familia es salteña, yo no soy salteña, pero la quiero como si hubiera nacido ahí”, señaló Pizarro para evitar entrar un conflicto entre Zampini y el jurado.

Pero no todo terminó ahí. En el momento que el jurado tuvo que evaluar al equipo verde por la preparación de la sopa de quinoa, Petersen sostuvo: “Esta mañana nos mandamos mensajitos con Feli y ella me dijo ‘gordo no comas que hoy hay comida salteña’”.

Ante esta manifestación, Carina Zampini volvió a reaccionar y lanzó: “Hay dos cosas que quiero decir. Primero no sé por qué Felicitas lo llama ‘gordo’ y segundo no entiendo por qué le tiene que avisar que no coma”. Inmediatamente, la chef respondió: “Se lo digo siempre…, pero nunca me hace caso”. “Le hago caso cuando hay platos ricos y hay cosas sabrosas”, concluyó Christian.

El gran premio de la cocina es el primer reality culinario en tiempo real en nuestro país, donde la creatividad, la habilidad y la precisión son los verdaderos protagonistas. A medida que avanzan las semanas, se van eliminando los participantes y el ganador se lleva como premio una importante suma de dinero. El ciclo lleva varias temporadas al aire, tras su desembarco en la pantalla el 10 de septiembre de 2018.