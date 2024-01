El gremio de comercio también cerró una paritaria mensual: cuál será el sueldo básico desde enero

Al igual que otros sindicatos de peso, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios selló un acuerdo para enero, con la posibilidad de continuar la negociación en febrero.

Los empleados de comercio tendrán un salario básico de $573.423, con presentismo a partir de enero tras un nuevo acuerdo paritario mensual acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las entidades empresarias del sector, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

Según informó la organización gremial, el acuerdo sellado contempla “un incremento que incluye una recomposición del 11% para diciembre (se suma al 13,3% acordado en el cierre paritario anterior), más un incremento del 20% en lo que respecta a enero, lo que lleva al salario básico a $573.423 con presentismo. Se acordó volver a negociar en el mes de febrero”. El convenio se firmó hoy en el ministerio de Trabajo y corresponde a la paritaria del sector, que va de abril 2023 a marzo 2024.

Al respecto, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: “En un escenario marcado por la incertidumbre, con incrementos muy fuertes de los precios, y valoramos enormemente la colaboración entre todos los sectores involucrados para mantener un equilibrio justo y sostenible”. Desde la CAC señalaron: “Se acordó un incremento de los básicos de 11% desde enero de 2024, tomando como base de cálculo las remuneraciones del mes de diciembre de 2023; y un aumento no remunerativo de 20% desde enero, que toma como base de cálculo las remuneraciones básicas de enero de 2024. El monto no remunerativo mencionado se incorporará a las escalas del mes de abril de 2024, por su valor nominal”.

“Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación. Cabe destacar que la presente revisión se da en el marco del compromiso de reunión durante el mes de enero –a iniciativa de cualquiera de las partes– para analizar lo pactado en el acuerdo del pasado 26 de octubre ante las variaciones económicas registradas desde entonces, previsto en la cláusula 5ta del mencionado entendimiento”, concluyó el comunicado de la CAC.

De este modo, el gremio mercantil se sumó a la tendencia que viene reinando en las negociaciones paritarias recientes: ante el avance de la inflación, en la mayoría de los sindicatos relevantes se impuso el esquema de los acuerdos salariales por mes, con el compromiso de reiniciar las conversaciones al mes siguiente. Los metalúrgicos, la Asociación Bancaria y los trabajadores de la construcción, cerraron acuerdos con esa modalidad.

Tras la negociación entre el sector empresario y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se dispuso un incremento salarial del 25,5% para enero, tomando como base para aplicar el aumento la escala de sueldo vigente al 31 de diciembre pasado. A la vez, también se convino reiniciar la negociación en la segunda semana de febrero.

El acuerdo de los metalúrgicos siguió la misma tendencia que los bancarios o los trabajadores de la construcción de la UOCRA. El sindicato que lidera Gerardo Martínez firmó un aumento del 20% sólo para enero, en el primer indicio claro de que algunas tratativas salariales se pactarán mensualmente para evitar el desfase ante el alza inflacionaria.

La Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector financiero llegaron a un acuerdo de recomposición salarial y el salario mínimo inicial de un empleado bancario en enero de 2024 será de $904.357,68. Se acordó incorporar a los salarios de diciembre 2023 una actualización del 23,2%, que será percibida de forma retroactiva en enero, tomando la base de salarios de diciembre 2022.

El sindicato de mecánicos, SMATA, que dirige Ricardo Pignanelli, alcanzó un acuerdo para el bimestre enero-febrero que consiste en un aumento del 38,85%, otorgado a cuenta de la inflación del período. En este caso, el gremio rompió una tradición de pactar incrementos de manera trimestral, en otro dato sobre cómo la inflación está precipitando un esquema de revisiones salariales casi permanentes.

La Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina, que lidera Daniel Vila, pactó con Mercado Libre una mejora salarial del 51% para el período enero-marzo, que contempla una cláusula gatillo de actualización automática en caso de desfase inflacionario. De esta forma, los 2300 trabajadores de la empresa de Marcos Galperin cobrarán un sueldo inicial de 758.388,51 pesos.