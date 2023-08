El Gremio de Docentes Autoconvocados decide medidas por aumento salarial y contra el ajuste

A través de un comunicado, el secretario de Prensa del Gremio Docentes Autoconvocados, Sebastián Patitucci explicó que los trabajadores de la educación en Formosa “llegamos a mediados de agosto con una devaluación del 22%, incrementos en los precios de los productos de primera necesidad, servicios, transportes, combustibles, gas, etc., que hoy superan el 25%. Ante esto nuestros salarios, el de las jubilados y planes sociales se pulverizan”.

Seguidamente recordó que en el mes de julio pidieron al gobierno de Gildo Insfrán llevar los ingresos a 232 mil pesos, (INDEC) Canasta Básica de junio; pero “mientras no responde, los 165 mil que hoy percibimos sirven para comprar menos y nos aumenta el endeudamiento”.

“Cada medida de Sergio Massa nos aleja de la CBA mientras otro sector, una minoría, sigue enriqueciéndose envalentonados, además, por las promesas de los candidatos y que anuncian palos y prohibiciones a los trabajadores, y más beneficios a los que ya se llevaron todo”, señaló y dejó en claro que “ante este contexto, en Formosa los Autoconvocados somos quienes nos manifestamos en contra de este nuevo saqueo al bolsillo y convocamos a todos los docentes y al resto de los estatales a ser parte de esta lucha salarial y en defensa de nuestros derechos”.

Por eso, “Autoconvocados mañana tiene asamblea para sumar los mandatos discutidos en cada escuela, en defensa del salario y por todas las reivindicaciones del sector. Así sabremos que se hará en lo que resta de agosto. Además, convocamos a poner en las calles el reclamo de todos los trabajadores estatales. Porque somos los únicos con la fuerza para pararle la mano a los ajustadores de hoy y a los que vendrán”.

“Como docentes exigimos al Gobierno de Insfrán que convoque a todos los sindicatos, que inicie el diálogo, que se acuerde o anuncie un salario igual a la Canasta Básica y que los salarios se indexen automáticamente todos los meses según el costo de la canasta alimentaria”, dijo.

“Solo la militancia por nuestros derechos y reivindicaciones nos permitirá resistir y triunfar. No es tiempo de tibios, está en juego la historia de la lucha de los trabajadores y derechos conquistados. La calle siempre fue el territorio donde se dirimieron las batallas por libertades y derechos”, finalizó diciendo Patitucci.

