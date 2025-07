El Gremio Docentes Autoconvocados retoma reclamo por salario igual a la Canasta Básica Total

El Gremio de los Docentes Autoconvocados de Formosa anunció que, a partir del mes de julio, retomará su reclamo por un salario inicial equivalente a la Canasta Básica Total, que según datos del INDEC alcanzó en mayo los 1.140.000 pesos. Según indicaron desde la Comisión Directiva del gremio, actualmente un maestro que recién se inicia en la provincia percibe un sueldo de 800.000 pesos, muy por debajo de ese umbral.

“Julio será un mes de consulta para evaluar con qué medidas de acción directa comenzaremos agosto”, afirmaron, y adelantaron que el 28 de julio, tras el receso invernal, regresarán a las aulas sin certezas sobre una recomposición salarial que consideran “urgente y necesaria”.

En el comunicado, el gremio apuntó directamente al contexto económico nacional y a lo que consideran una «complicidad de algunos gobernadores y legisladores» con el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Señalan que este acuerdo ha derivado en fuertes aumentos de tarifas de servicios públicos, alimentos, alquileres, transporte, comunicaciones y educación.

“Los trabajadores no ganamos lo suficiente para vivir, cuidarnos ni cuidar a nuestras familias”, advirtieron. Por eso, plantean que no deberían retomar las clases si no hay un aumento salarial que equipare sus ingresos con el costo de vida real.

Además, cuestionaron que las cifras oficiales “no reflejan el verdadero costo de los alimentos y servicios” y recordaron el lema que sostienen desde hace años: “Ni un docente pobre en Argentina”.

En este marco, el gremio realizará una consulta entre sus afiliados a la vuelta del receso invernal, con el objetivo de definir los pasos a seguir en agosto, en un contexto que describen como de creciente precariedad económica para la docencia formoseña.