Sin la trascendencia mediática que tiene el brote de coronavirus en el plantel de River, otro club argentino está viviendo una situación similar en el Federal A. Se trata de Boca Unidos, con una veintena de casos positivos de covid. En la previa del partido contra Sportivo Las Parejas, el secretario técnico del club correntino Claudio Marini habló sin filtros en La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe 101.7).

“Nos explotó una bomba, más allá que tomamos todos los recaudos. No sé si nos relajamos un poquito viajando a Pergamino y Córdoba. Por suerte, la mayoría son asintomáticos”, expresó al describir el panorama que viven los contagiados. En total son catorce futbolistas, cuatro integrantes del cuerpo técnico y dos auxiliares.

En ese contexto, el Cabezón manifestó su enojo por la falta de interés que han demostrado las autoridades de AFA y de Futbolistas Argentinos Agremiados. “Nadie de AFA llamó hasta el momento. Es preocupante, pero ya sabemos cómo es y no va a cambiar. Lo que más me molesta es que desde el gremio tampoco llamó nadie. El gremio es una vergüenza. Sólo se preocupan por lo que provoca algo mediático o económico”, disparó.

Consultado sobre por qué, pese a las constantes críticas que recibe, Sergio Marchi se mantiene al frente del sindicato, Marini manifestó: “Seguramente deben hacer cosas bien, pero tiene más en el debe que en el haber. Además el jugador de fútbol tampoco se involucra; o porque no le interesa o porque no entiende que esto es muy cortito y hay que defenderse mucho mejor”.

El mánager aurirrojo amplió su abanico de críticas a los futbolistas emblemas de los equipos grandes. “Cuando se dieron los contratos nuevos por el covid, no escuché ni a Tevez, ni a Ponzio, ni a ninguno de los jugadores más importantes. Nunca sentí una de esas voces importantes a favor del jugador del ascenso. Tienen que involucrarse más”, sentenció.

