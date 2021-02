El gremio Voz Docente acepta la vuelta a las aulas y exige un aumento salarial del 40%

Compartir

Manuel Pereyra, del gremio “Voz Docente”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que días atrás presentaron un petitorio al gobierno provincial para exigir un incremento del 40% en los salarios docentes para el ciclo 2021 junto a la convocatoria a paritarias para discutir el regreso a la presencialidad.

“Estamos haciendo un relevamiento en el gremio con todos los delegados escolares sobre el anuncio presidencial del regreso a clases y son decisiones del gobierno el inicio de las clases presenciales, lo que no estamos solicitando es que nos convoquen a debatir, hay que entender que nosotros compartimos dicha decisión porque después de hacer un relevamiento con delegados escolares de toda la provincia los docentes quieren volver a las aulas y dar clases presenciales que además de ser un lugar físico privilegiado para el rol de aprendizaje es oportunidad de socialización e inclusión para los niños, eso es muy importante, no solo el proceso de enseñanza y aprendizaje sino que también para que los chicos se encuentren con sus compañeritos”, comenzó diciendo.

En esa línea aseguró que “vamos a aceptar el inicio de clases con ciertas condiciones, lo primero es que convoquen a paritaria provincial que en la provincia nunca ocurrió, la elaboración de un protocolo donde participen todos los actores de la educación ya sea gremios, también vamos a solicitar que informen cuáles son las instituciones educativas que van a funcionar para hacer un relevamiento de esos espacios, también que el gobierno provea de todos los elementos sanitizantes para que el docente no se haga cargo de eso, el ciclo 2021 no tiene que ser igual al ciclo 2020 donde los colegas fueron hostigados, violando las normativas y el decreto presidencial”.

“Vamos a solicitar las nóminas de las escuelas y nosotros, particularmente los integrantes de la comisión directiva, vamos a recorrer dichas instituciones para garantizar que esos elementos sanitizantes estén en las instituciones, que no sea como el año pasado donde había escuelas que tenían un balde con agua y un pedazo de jabón, eso no es serio por eso pedimos un protocolo serio, queremos las clases presenciales seguras, por eso después del relevamiento que hicimos con los colegas que sí quieren volver a dar clases, nosotros pedimos juntarnos con la cartera educativa y el Consejo Covid-19 para elaborar un protocolo serio donde se va a cumplir ese protocolo”, expresó Pereyra.

“Tenemos que entender que las clases virtuales ya cumplieron un ciclo, el balance no es positivo, hay una desigualdad muy grande con los chicos que además hay que entender que en las zonas urbanas las clases virtuales del año pasado no completaban el 50% de conectados, solo cumplían la totalidad el 30% y el resto no accedió a las clases virtuales por eso decimos que es necesario el regreso a las clases presenciales siempre y cuando se cumpla con todo lo establecido en el protocolo, por eso solicitamos al gobierno que tome todos los recaudos necesarios para evitar contagios, creemos que el gobierno tiene que decir que la educación es prioridad, si esto no es prioridad va a ocurrir lo mismo del año pasado donde dejaban que los directores decidan y presionaban a los docentes para que se dicten las clases sí o sí, eso no tiene que ocurrir”, manifestó.

En cuanto a la exigencia a docentes de presentarse antes en las instituciones donde cumplen funciones, señaló que “tuvimos conocimiento de algunos afiliados que se tienen que presentar en el interior, les decimos a esos colegas que sus licencias terminan el 15 de febrero, no se puede interrumpir su licencia antes de ese tiempo sin un instrumento legal, si el colega se tiene que presentar el 18 lo hace, no 14 días antes como quieren hacer, si tienen que hacer la cuarentena la deben hacer a partir del 18 en adelante, no antes porque están cortando las vacaciones. Tenemos conocimiento de localidades donde comentan esto pero está mal, las vacaciones solo se interrumpen con un instrumento legal bajo una resolución donde dice que el docente se tiene que presentar 14 días antes o sino el docente se tiene que presentar el día 18 porque las vacaciones son hasta el día 18 de febrero”.

Asimismo pidió que el gremio pueda formar parte de la mesa de discusión del sector. “En nuestras jurisdicciones hay dos gremios que no sé por qué, cuál es el motivo solo son llamados, hemos presentado petitorios para participar en la mesa de discusión salarial donde los trabajadores podamos discutir, consensuar con la patronal las condiciones salariales, laborales y previsionales de todos los trabajadores, hay que ver que el agravamiento de la situación económica es visible, la inflación hizo estragos en los bolsillos de todos los trabajadores y en particular de los docentes por eso es que nosotros hemos presentado un petitorio al gobernador donde nos convoque y solicitamos un incremento salarial del 40% para recomponer la pérdida del poder adquisitivo para ir recuperando parte del terreno perdido en los últimos años, hay que entender que el año pasado tuvimos un 25% de aumento en todo el año y la inflación superó el 42%, la canasta básica familiar superó casi el 60%, hay un desfasaje muy grande de lo que estamos percibiendo como sueldo”.

Para finalizar hizo mención al dato que se publicó días atrás sobre la escala de salarios de un docente de primer grado con 10 años de antigüedad, donde Formosa percibe lo más bajo en comparación con el resto del país. “El año pasado hicimos una campaña con otras provincias porque como nos ocurre a nosotros, en otras provincias los reclamos tampoco tienen respuesta, hicimos reclamos con otras provincias como Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, lamentablemente estábamos en una lista donde somos los docentes con menos sueldo en toda la nación, es una estadística que duele, la provincia no nos convoca, no podemos aportar como gremio, través de petitorios y de las redes sociales somos los que estamos manifestando acciones”.

