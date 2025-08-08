El gremio Voz Docente denuncia un «atraso salarial» y el aumento de los costos de la salud en Formosa



Voz Docente, a través de su secretario general, Manuel Pereyra, emitió un comunicado en el que exige al gobierno provincial de Formosa una «recomposición de los salarios» del sector público. El gremio docente manifestó su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales y señaló la falta de anuncios de aumentos salariales en el mes de agosto.



En el escrito, Pereyra le recuerda al gobernador Gildo Insfrán que, a pesar de una leve disminución en la inflación, esta continúa afectando gravemente los bolsillos de los empleados públicos, quienes «corren de atrás a la inflación durante años». El gremio considera que sería justo que el Poder Ejecutivo equiparara el sueldo mínimo al costo de la canasta básica, estimado en «cerca de un millón de pesos», cifra que una familia tipo necesita para no caer en la pobreza.



El comunicado resalta que la mayoría de los agentes estatales formoseños, incluidos los docentes, se encuentran por debajo de esta escala social, lo que califican como un «abandono e insensibilidad por parte de las autoridades».



Aumentos en salud y el «plus médico»



Además de la situación salarial, Voz Docente advirtió sobre el aumento de los servicios públicos, en particular los de salud. El gremio denunció un «aumento escalofriante» del 100% en las órdenes médicas del IASEP, que pasaron a costar dos mil pesos cada una.



El comunicado también hace referencia al resurgimiento del «plus médico» o «arancel ético», una práctica que muchos prestadores de salud aplican al exigir «dos órdenes» o un pago adicional por cada consulta o atención. Según el gremio, esta situación se ve favorecida por la «vista gorda de las autoridades».



Voz Docente concluye que el atraso salarial y el aumento de los costos en la salud son «dos muestras flagrantes de una situación de injusticia social que el gobierno no puede esconder».



El gremio de docentes insta al gobierno provincial a dar una pronta respuesta a sus reclamos para revertir la difícil situación económica que atraviesan los trabajadores del sector público en Formosa.

