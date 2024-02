El gremio Voz Docente no fue al paro y aguarda reunión por paritaria para tomar medidas

Gremios opositores al Gobierno provincial llevaron adelante ayer una medida de fuerza que incluyó una movilización, no obstante Voz Docente no convocó a paro ya que consideró que es necesario esperar a la reunión por paritaria que se llevará adelante el día de hoy en Buenos Aires. El secretario general de Voz Docente en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y aseguró que si el paro era a nivel nacional, la medida llevada adelante ayer por algunos gremios en Formosa lo hacíamos todos juntos, sería masivo.

Pereira comenzó diciendo: “tenemos que entender que nosotros en Formosa somos base de la CEA (Confederación de Educadores Argentinos), ellos habían enviado un petitorio al Gobierno nacional donde se les pedía que se convoque a paritarias, si no las clases no comenzaban”.

Asimismo, explicó “debemos decir que finalmente el Gobierno convocó a las paritarias para hoy, 27 a las 18 horas, hemos resuelto suspender la medida”.

“Nosotros tuvimos la asamblea escolar el día sábado y se había decidido suspender hasta ver cuales son las propuestas a nivel nacional”, señaló.

Además consideró que si el paro se llevaba adelante a nivel nacional, la respuesta sería diferente, “si el paro era a nivel nacional y estábamos todos juntos, iba a tener una respuesta masiva, pero lamentablemente la Ctera que tiene como base a ADF acordaron algo a nivel nacional y se levantó la medida en Formosa”, explicó.

Sueldos

En relación a los sueldos del docente en la provincia, indicó “en Formosa con un gobernador casi vitalicio en el cargo hace más de 30 años es difícil hacer un acto de protesta. Los salarios del docente en Formosa están muy lejos de lo que se pelea a nivel nacional. La Canasta Básica Total ronda los 600 mil pesos, acá con el sueldo de febrero llegaremos a los 280 mil pesos”.

“Esperaremos a que es lo que se resuelve hoy y ahí veremos cuales son las acciones a seguir del gremio. Convocamos a asamblea y ahí vamos a definir”, cerró diciendo.