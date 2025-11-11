El Grito de SADOP Formosa Ante la Desregulación Arancelaria

La entrevista a Blanca Medina, Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) – Seccional Formosa, para el programa “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, revela una profunda inquietud y un rotundo rechazo a la reciente derogación de la norma nacional que controlaba los aranceles de los colegios privados.

Un Dúo de Sentimientos: Sorpresa y Tristeza Gremial

Medina fue categórica al describir la reacción del sindicato: «Para el sindicato de Formosa, fue una una sorpresa y una tristeza». Esta dualidad surge porque, a nivel local, SADOP venía impulsando activamente un marco regulatorio.

«Nosotros justamente, trabajamos mucho con el departamento privada y justamente pedíamos tener una normativa que regule el el valor de las cuotas, el aumento de las cuotas».

La tristeza, sin embargo, es la emoción predominante al evaluar el impacto social de la medida. La derogación, al liberar los aranceles, tiene un efecto directo y perverso en la accesibilidad: «tristeza porque esta afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad».

De Función Social a Empresa Elitista: El Riesgo de la Expulsión

La titular de SADOP Formosa hizo hincapié en la singularidad del sistema educativo provincial, donde la asistencia estatal a las escuelas privadas no es un capricho, sino un reconocimiento de su «valiosa la función social que cumplen en el lugar donde están instaladas». En Formosa, el apoyo estatal permite que «mamá que trabajo con un empleo donde cobro 200 000 pesos, tengo la oportunidad de enviar a una escuela privada a mi hijo».

La nueva desregulación dinamita este principio de equidad. Si las cuotas se definen «de acuerdo al deseo y placer del representante legal o del dueño de la escuela», el colegio pasa automáticamente a ser una «empresa privada donde deja de ser equitativa».

«Va a pasar a ser una escuela elitista, aunque se encuentre en un barrio vulnerable, en un sector de la periferia. Perdemos la oportunidad de una educación equitativa, igualitaria…»

Medina criticó duramente la visión nacional: «el Gobierno Nacional lo que está promoviendo es escuelas elitistas, expulsadoras del sistema educativo a la población… estudiantil». Por lo tanto, el sindicato repudia la actitud del gobierno, entendiéndola como parte de una lógica mayor: «lamentablemente este gobierno viene para… para seleccionar y para excluir a otra clase».

El Efecto Dominó en la Fuente Laboral Docente

La preocupación de SADOP Formosa no se limita a la cuota o a los padres; el corazón de la tarea sindical es la «fuente laboral del docente». Un incremento «exponencial de las cuotas» inevitablemente causará una disminución de la matrícula.

«Si surge el… aumento exponencial de las cuotas, los papás van a tener que sacar a sus hijos de la escuela. Y la matrícula va a disminuir. Están en peligro las fuentes laborales del docente y escuelas privadas».

Medina alertó sobre el riesgo de cierre de cursos o sectores sin la obligación de indemnizar, ya que el empleador podría argumentar un «factor externo al empleado». Este riesgo se suma a la tendencia de baja natalidad ya existente en el país.

Calidad Educativa: Más Allá de la Pintura y el Aire Acondicionado

La Secretaria General de SADOP desmitió la creencia de que un edificio bien equipado es sinónimo de excelencia.

«Nosotros en Formosa siempre decimos a los padres que no se confundan con una escuela bien pintada o con una escuela con aire acondicionado, que eso le garantiza calidad educativa. La calidad educativa le va a garantizar cuando se respete la política educativa de la provincia, la política educativa que es educativa, que es igualitaria para todos los sectores».

La «calidad educativa que la dan los docentes» está en riesgo, ya que sin un control arancelario, las escuelas podrían priorizar la infraestructura sobre las condiciones laborales y salariales del personal, que a menudo son «ninguneados, maltratados, desvalorizados».

La posición de SADOP Formosa es clara: «Y lo que menos queremos y repudiamos son las escuelas elitistas». El sindicato, aunque con «mucha tristeza», continuará en la lucha contra un perfil de gobierno al que califica como «muy elitista».