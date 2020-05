“El grupo soñaba con el ascenso, sufrimos, pero por suerte pudimos lograr el objetivo”

Compartir

Una de las fechas históricas para el fútbol de Formosa es el 29 de mayo del año 2005. Ese día el equipo de Sportivo Patria lograba el ascenso al Federal A. Hoy 15 años, Néstor Palmerola, una de las grandes figuras del Decano y de la historia de nuestro fútbol recuerda ese logro.

Para empezar, “Palme” destacó: “La verdad es que es un hecho que significa mucho para todos los que estuvimos en ese ascenso. Tenemos un grupo de wassap con los integrantes de ese equipo de Patria y todos consideramos que es algo que se valora más con el paso del tiempo. Hoy la veo a mi hija que en ese tiempo era una bebe y ahora tiene 16 años. Me pasa de pensar mucho en esos recuerdos. Hay momentos que son imborrables para cada uno de nosotros. Algo que va a quedar en la historia del fútbol de Formosa y hay mucha gente que lo recuerda”

“Costó la primera parte del torneo. Se llamaba Federal B Vip, recuerdo que en el primer partido empatamos 2 a 2 con Libertad de Sunchales. Me tocó hacer un gol de mitad de cancha ese día. Después llega el Tigre Amaya con su grupo de trabajo y un par de jugadores de Chaco, Corrientes, Tucumán y Santiago más los que estábamos de acá, que había muy buen material y la verdad que Miguel fue un sostén para el grupo y fortalecernos. Yo creo que éramos jóvenes con hambre de gloria, eso fue clave. El supo manejar los altibajos, el día a día, creo que le sacó provecho a cada jugador. Su equipo de Trabajo junto a Miguel Scime y Damián Ramírez hacía un gran laburo. La gente a medida que pasaban las fechas se iba enganchando con el equipo y el Antonio Romero tenia cada domingo un marco más lindo” , deslizó el habilidoso volante.

“No sé si hubo un partido bisagra, si me parece que el grupo se daba cuenta partido tras partido que estábamos muy fortalecidos. Los días de entrenamientos eran a full, porque era tanta la riqueza del plantel que en la semana había que ganarse el lugar en el equipo para el domingo. Nadie quería perder su puesto. Era una competencia sana. Contra For Ever en Chaco donde ganamos 2 a 1 y me toca hacer un gol clave. Ahí el equipo sabía que los rivales nos miraban de otra manera. Ganarle a 9 de Julio acá fue clave tras perder 3 a 1 en Rafaela y ganar de local por 4 a 0”, sostuvo Néstor.

“Era un plantel de jerarquía. Amaya, Coronel, Soto, fueron claves en juegos importantes. Cada uno en distintos partidos se jugó la vida por el equipo. La zaga defensiva era muy buena con Espinoza, Zuazaga, Sánchez y cada uno que entraba. Porque cada jugador que ingresaba cumplía con su labor. Gilettta, Salinas, Rios, Visconti, Ramos, Fleitas, Jazmín, Diaz y todos, la verdad que todos fueron claves” ,dijo el formoseño.

“En mi carrera fue un paso fundamental. Todo lo que uno anhela es ser campeón. El objetivo era el ascenso. Perdimos con San Martín, me acuerdo la cancha explotaba, acá empatamos y allá nos tocó perder. Era una locura esa cancha. Después llegó la revancha en la Liguilla y lo pudimos lograr. En mi carrera me empezaron a conocer merced a ese logro. Se hablaba mucho de Visconti- Palmerola, pero tanto Aldo como yo sabíamos que la verdad era que dependíamos de todos. Ese año se logró el torneo local y el ascenso. Fue inolvidable y me abrió la puerta para llegar a un futbol como el paraguayo. Con el pasar de los años uno valora más las cosas. En el momento tal vez uno no le da la importancia que si le da años después. La gente del fútbol recuerda con cariño ese momento, y esto de la pandemia hace que uno hasta se ponga más nostálgico. Recordamos a compañeros que ya no están como Emiliano Gilettta, Luis Salinas y el Profe Tito Robles que estuvo junto a Cesar Larré en la primera etapa del torneo. Después de perder en Tucumán, nos quedamos ahí y fuimos directo a Arroyo Seco, fue un partidazo que terminó 4 a 4 aún con un arbitraje muy polémico, pero acá no se nos podía escapar. Fue un día hermoso, el estadio estaba lleno y David Gómez por suerte pudo convertir ese gol que nos dio una alegría para siempre, a nosotros, a los hinchas y al fútbol de Formosa. Oscar Zitterkopf, Santiago Alvarenga, no me quiero olvidar de ninguno. El equipo disfrutaba mucho cada victoria con su respectiva familia. El grupo soñaba eso, lo anhelaba, sufrimos mucho pero por suerte pudimos lograr el objetivo”.

EL Plantel de Patria estuvo integrado por: Daniel Amaya, Sergio Coronel, Carlos Doriche, Rolando Espinoza, Daniel Gallucci, Marcelo Portillo, Luis Salinas, Gustavo Sánchez, Ángel Sosa Molina, Rubén Zuázaga, Oscar Zitterkopf, Santiago Alvarenga, Francisco Cuevas, Emiliano Gilettta, Hugo Jazmín, Francisco Mujica, Pablo Ríos, Alejandro Beterette, Javier Díaz, Néstor Palmerola, Rubén Ramos, Patricio Sánchez, Aldo Visconti, Hugo Marcelo Ovelar y David Gómez, Pablo Soto, Sergio Sánchez, Antonio Argüello, Matías Bannon, Eduardo Riquelme, Lucio Berón, Ariel D`Augero, Rubén Gallardo, Norberto Erceg, Matías Martínez, Marcelo Fleitas y Lino Pereira.