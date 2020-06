El guiño de Laurita Fernández a Eugenia Tobal, luego de su separación de Nicolás Cabré

Compartir

Linkedin Print

La bailarina, que confirmó la ruptura de la relación durante la cuarentena, y la actriz tuvieron un ida y vuelta en las redes sociales

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, el pasado 20 de marzo, muchos famosos comparten con mayor frecuencia las distintas actividades que realizan en su casa. Desde entretenerse con nuevas aplicaciones como TikTok, hasta rutinas de entrenamiento o de belleza.

También hay quienes empezaron a incursionar en la cocina. Prueban recetas, las graban y las publican en sus cuentas de Instagram para que sus seguidores intenten realizarlas en sus hogares. Tal es el caso de Eugenia Tobal, quien en las últimas semanas mostró sus facetas culinarias a su millón y medio de seguidores.

Una de las que más llamó la atención fue el queso crema casero, que incluso dejó en sus historias destacadas, para quienes quieran volver a ver la receta. Una de las famosas que siguió el paso a paso de la actriz fue Laurita Fernández.

Cabe destacar que Tobal estuvo casada con Nicolás Cabré durante menos de un año y su relación terminó en 2012 con un divorcio conflictivo. Más tarde, el actor tuvo una hija con Eugenia La China Suárez -Rufina, que hoy tiene seis años-, y que luego estuvo en pareja con Fernández, de quien se separó semanas después de que comenzara la cuarentena.

Luego de regresar a su casa, y de confirmar su ruptura, la bailarina también quiso incursionar con algunas recetas de cocina. Y el último fin de semana intentó hacer el queso crema de la actriz. “Domingo. Acá probando tu receta, Eugenia, a ver qué sale…”, escribió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores.

Sin embargo, Tobal no vio la notificación de Fernández, según le dijo a una seguidora que se lo preguntó: “¿Viste que Laurita te etiquetó en una historia?”. “¡ No sabía! Hermosa, Laurita “, respondió la actriz que además del halago a la bailarina le agregó el emoji de un besito con un corazón.

Cabe destacar que ninguna de las dos se siguen en la red social, de manera tal que se desconoce cómo Laurita llegó a ver el contenido de Eugenia en Instagram quien tampoco vio la notificación y es por eso que no compartió el posteo en el que la mencionó.

Además de probar nuevas recetas, Laurita también comenzó a estudiar piano durante esta cuarentena, y toma clases de danza virtual. Todas sus rutinas las comparte en las redes sociales.

Eugenia, por su parte, ocupa la mayor parte de su tiempo en la crianza de Ema, su hija de seis meses, fruto de su relación con Francisco García Ibar. “Sueño con una belleza que trascienda en el tiempo, con un mundo que no conozca otra cosa que eso, donde todo sea limpio, puro y bueno y toda la humanidad esté dispuesta a darse ayuda. Donde el descubrimiento sea un modo de vida y no exista el temor al fracaso… Sueño con un tiempo que no tenga dolor y donde no exista la desesperanza, donde el amor tenga un significado constante que conserve a las personas unidas por siempre. Sueño que todo esto pudiera ser verdad algún día y rezo poder compartirlo contigo”, escribió la actriz en las últimas horas en las redes sociales, en donde sostuvo que el texto corresponde a un “autor desconocido”. Acompañó el posteo con una tierna foto junto a su hija.