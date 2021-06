El HAC recibió equipamientos que brindarán más y mejores servicios en materia oftalmológica

Compartir

En situaciones muy adversas para el sistema sanitario el avance y mejoramiento de la atención hospitalaria en sus diferentes áreas, forma parte de un optimista futuro que nos permite seguir creciendo en materia de salud.

En este contexto el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano apuesta a diario a la innovación tecnológica, con el fin de seguir ampliando la capacidad operativa de un sistema de salud que sigue adelante y que siempre tiene como objetivo brindar los mejores estándares de calidad médica a todos los formoseños.

Durante una actividad encabezada por el ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, el servicio de oftalmología del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” recibió un equipo de tomografía de coherencia óptica Heidelberg, un equipo de láser diodo marca IRiDEX y una sonda de ecometría marca TOMEY.

El equipo Heidelberg permite realizar diagnósticos de patologías de retina, principalmente, pero así también al segmento anterior del ojo. Es un avance marcado en diagnóstico por imágenes del ojo ya que permite detectar patologías que no se pueden ver por medios habituales como ecografía, resonancia, RX o fondo de ojos.

El equipo de láser se usa para tratar patologías que requieren precisión de micrones en la retina y en iris, los pacientes que más se verán beneficiados son los afectados por glaucoma y retinopatía diabética, quienes anteriormente debían ser derivados a Bs As para ese tratamiento. La sonda de ecometría brindará una nueva capacidad para el equipo de ecografía ya que permite realizar medidas precisas del largo axil del ojo y poder planear cirugías de cataratas con precisión.

Aparte de estos equipos se recibieron un lensometro (para poder determinar el poder dióptrico de los lentes), monturas de pruebas (para recetar lentes) y también insumos quirúrgicos para afrontar las cirugías de este 2021.

Avanzar en materia de salud en un contexto de pandemia mundial toma relevancia debido a diferentes cuestiones: lograr que los pacientes cuenten con una cobertura en su provincia, evitando así los riesgos de traslados, evitar el retraso en la evolución de los pacientes con enfermedades que no sean COVID-19 y poder brindar un tratamiento integral a todas las patologías que a diario se presentan.

