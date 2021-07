El HCD aprobó aumento del boleto del transporte urbano: quedó en $40

Compartir

Durante la sesión desarrollada ayer, el Honorable Concejo Deliberante capitalino aprobó la suba del boleto del transporte urbano de pasajeros -servicio prestado por la empresa Crucero del Sur- el cual pasará a costar $40, lo que significa una suba de 15$. Desde la oposición que no acompañaron la medida se mostraron disconformes porque “los vecinos tendrán que pagar más por un pésimo servicio”.

Asimismo quedó aprobada la tarifa de remisses que será de $75.

Concejales

Al hacer uso de la palabra, los ediles explicaron sus posturas en torno a la suba.

Primero, la concejal del Bloque Floro Bogado, Gabriela Neme se mostró en contra de lo que sugiere “un aumento 60% del boleto” y acusó que “no tiene lógica la propuesta” y que “primero la empresa tiene que mejorar la frecuencia”. “Es un capricho el aumento y me gustaría que se intime al Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19 y a la empresa a que mejore la frecuencia para que los formoseños tengan un buen servicio”, lanzó.

Seguidamente, Gerardo Piñeiro del bloque de la UCR, reconoció que la prestación del servicio es “calamitosa” y que “la empresa nunca cumplió con el pliego de bases y condiciones ni con el pliego de contratación, tampoco el Estado los hizo cumplir”, ante esto “tenemos que garantizar la movilidad humana con el transporte, y no es concebible dar otro golpe al bolsillo de las familias diciendo que sube a un 60%”.

Por su parte, Elena García -del PJ- a su tuno cuestionó a sus pares de la oposición por su postura ya que “en la época de Mauricio Macri no dijeron nada ante la quita de subsidio, y ahí no les importaba la empresa, los trabajadores o los vecinos. El pueblo de Formosa no se tiene que olvidar qué concejales apoyaron la quita del subsidio del transporte público, ese es el modelo político que ellos defienden y quieren traer de vuelta”.

También Fabián Cáceres, edil del PJ y presidente de la Comisión de Transporte del HCD- expuso que “hay muchos vecinos y vecinas que necesitan del colectivo” y pidió a la los ediles de la oposición que dejen de “mentir” porque “no les importan los vecinos, ya que solo tienen ambiciones políticas y no les conviene que el colectivo funcione, porque si eso pasa le va bien a la gestión actual municipal”.

A su turno, el presidente del bloque UCR, Miguel Montoya sostuvo que “en un contexto de crisis como el que vivimos es insostenible exigirles a nuestros vecinos que paguen más por el boleto de colectivo”.

“Todas las líneas estuvieron funcionando con dos unidades en la calle, con frecuencias que son reducidas por instrucción de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad para cumplir, supuestamente, con los protocolos sanitarios, pero que en los hechos produce que existan esperas de más de 1 hora y media en muchas líneas y provoca exactamente todo lo que hay que evitar: el amontonamiento de personas”, describió.

Para el edil “con el esquema que se implementa, viajar en colectivo para muchos usuarios es una odisea que no saben si van a tener la suerte de realizar”

“Entonces, antes de ver una actualización de la tarifa, queremos discutir por qué los formoseños tenemos que soportar largas esperas, amontonados y con un boleto que quieren seguir subiendo como si funcionara con normalidad”, exigió.

Además advirtió que “el aumento del boleto en un contexto de crisis económica asfixiante como el que estamos viviendo provoca pérdidas de pasajeros, que se ven obligados a abandonar el transporte público en busca de opciones más accesibles”.

Otros proyectos

Vale decir, que durante la sesión también se logró la aprobación del Proyecto de Ordenanza para que se sancione a quien no cumpla con el protocolo sanitario en el marco de la emergencia sanitaria por la propagación del virus Covid 19.

Por otra parte se sancionó la donación de una fracción de terrenos en el Lote N°34 a favor del Centro de Ex Soldados y Combatientes de las Islas Malvinas con destino a la construcción de mejoras con fines sociales y comunitarios.

De la misma forma quedó aprobada la restructuración del presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del Año 2021, y por último la flexibilización y condonación de deudas, hasta el 31 de diciembre del 2021.

