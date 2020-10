El HCD aprobó por unanimidad un aumento del 25% en la tarifa de taxis y remises

Compartir

En la sesión de ayer, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un aumento del 25% en la tarifa de taxis y remises, quedando de esta forma a un valor de $55 la diurna y a $58 la nocturna. De la misma forma, la ficha quedó en 3 pesos. El incremento entrará en vigencia a partir de la promulgación de la ordenanza.

Cabe recordar que la presentación del pedido de aumento había sido realizada por dueños de agencias y choferes hace más de 30 días y la cual tuvo dictamen positivo por unanimidad en la Comisión de Transporte donde fue tratado el pedido.

Según se expuso, la suba se otorgó debido a “los incrementos registrados en los diferentes insumos que se requieren para la prestación del servicio”, lo que causó que sea “procedente” acceder a tal petición, fijándose un incremento del 25% en la tarifa a partir de la ordenanza respectiva.

El porcentaje está acorde a la actualización de los sueldos de los empleados públicos, “es el porcentaje que creemos que va a ayudar a que los prestatarios puedan seguir poniendo los autos en condiciones, cargar combustible, hubo buen criterio en la comisión”, destacó el concejal Fabián Cáceres.

Asimismo, también incrementarán los controles a los trabajadores del volante, teniendo en cuenta que muchos de ellos no cuentan con el odómetro correspondiente para circular y así evitar cobros excesivos en los viajes. En este marco, Cáceres recordó que “el vecino debe sentirse confiado a la hora de subirse a un taxi o a un remis, si se suben a uno que no tiene odómetro están predispuestos a que les cobren de más”.

Cruce por la cartelería

De la misma forma, en la sesión se vivió un tenso momento cuando el concejal Gerardo Piñeiro (UCR) pidió la palabra para solicitar una moción de preferencia que fue denegada, en relación a la cartelería colocada en distintos puntos de la ciudad en apoyo a la gestión del gobernador Gildo Insfrán y las medidas sanitarias adoptadas para “cuidar la salud de los formoseños” frente a la pandemia de coronavirus.

El edil capitalino aseguró sentirse “afectado” ante los escritos de los carteles, teniendo en cuenta la cuestión de los varados que reclaman poder ingresar a la provincia y aún no lo puede hacer.

“La mañana del sábado 24 a través de firmas de asociaciones gremiales hicieron actos temerarios contra la Coalición Cívica Radical y Juntos por el Cambio avasallando los poderes de la justicia federal en Formosa y vulnerando garantías constitucionales”, aseveró.

“Esto no solo afecta a los partidos políticos que son pilares fundamentales del sistema democrático, sino que estos carteles en apoyo a Insfrán atribuyen un criterio de que estamos apostando a que se rompa el equilibrio del sistema sanitario sumado a un montón de publicaciones donde dicen que la oposición quiere ver muertos en Formosa o ver desbordado el sistema sanitario”, expresó el edil.

“Nosotros no hemos ido a la justicia para apretar, sino que para pedir que se garanticen los derechos y garantías de los ciudadanos y sin embargo vemos hechos sistemáticos como estos que afectan al sistema republicano de gobierno que es un sistema representativo”, denunció

La moción de preferencia le fue denegada.

