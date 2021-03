El HCD de Clorinda permanecerá cerrado luego de que diera positivo el concejal Caniza

Compartir

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Caniza (PJ), en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que dio positivo a Coronavirus y se encienta internado hospital interdistrital Evita en la ciudad de Formosa; además informó que no habrá actividades en el Poder Legislativo por un lapso de 15 días, con la realización de hisopados preventivos a todo el personal del Concejo Deliberante.

“El pasado jueves me realicé un hisopado preventivo que dio resultado negativo, pero en la noche del viernes comencé a presentar síntomas por lo que el sábado nuevamente me sometí al testeo de PCR, antígeno, y serología que arrojo resultado positivo, los síntomas que presento son de presión en el pecho, tos, fiebre, dolor de cuerpo, y otros. Ante esta situación los profesionales de la salud han decido mi traslado al hospital interdistrital Evita en la ciudad de Formosa”, relató.

A su vez, recordó que su familia ya tuvo coronavirus “mi mamá y mi hermano estuvieron internados con oxígeno unos 21 días, y mi hija fue al única asintomática en la familia”.

El Concejal indicó que tras dar PCR positivo, “se decidió cerrar el Concejo por 15 días, y están haciendo el hisopado a todo el personal”.

Al referirse a las marchas en la ciudad de Clorinda aseguró que “siempre un sector de la política utiliza la pandemia a favor, que no es consciente de la situación y la cantidad de contagios que hay”, lamentó, al mismo tiempo sostuvo que “no hay que tomar de una manera partidaria esto, porque es una cuestión de salud, de cuidarnos y protegernos”.

“En Clorinda tenemos muchos casos positivos”, dijo y añadió que los casos que más se dan son en las reuniones familiares y las fiestas clandestinas, “los jóvenes son los más trasgresores y son los que realizan estos eventos sin aprobación y llevan al virus a los padres”.

El conejal Ariel Caniza, tras dar a conocer el resultado del PCR, a través de un comunicado en su red social informó la situación que está transitando.

“Antes que nada, quiero llevar tranquilidad a mis familiares, amigos y conocidos, el pasado jueves me realicé un hisopado preventivo que dio resultado negativo, pero en la noche del viernes comencé a presentar síntomas por lo que el sábado nuevamente me sometí al testeo de PCR, antígeno, y serología que arrojo resultado positivo, los síntomas que presento son de presión en el pecho, tos, fiebre, dolor de cuerpo, y otros. Ante esta situación los profesionales de la salud han decido mi traslado al hospital interdistrital Evita en la ciudad de Formosa.

A pesar de los cuidados que cada uno tomamos no dejamos de estar expuestos con este virus, por eso los invito a seguir cuidándose para prevenir contraer el coronavirus, espero poder salir adelante y pronto nuevamente estar con cada uno, al mismo tiempo que agradezco las muestras de acompañamiento y afecto de tantas personas que se están comunicando.

Señores, no es momento de hacer política con esta situación de pandemia que afecta al mundo y que se está llevando la vida de tantas personas, entre ellas muchos conciudadanos, dejemos de lado esas cuestiones y enfoquemos nuestras fuerzas en hacerle frente a la situación ya que la única forma de salir adelante es cuidándonos y tirar todos hacia un mismo lado.

En cuanto a lo institucional, quiero comunicar que tomamos la decisión de parar con las actividades del Poder Legislativo por un lapso de 15 días, con la realización de hisopados preventivos para el personal del Concejo Deliberante. A cuidarse más que nunca y nuevamente muchas gracias por los mensajes de apoyo”, finalizó.

