El HCD designó el nombre de Gustavo Rolando Torres a una plaza del barrio Colluccio

En la sesión ordinaria celebrada hoy, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa aprobó por amplia mayoría una ordenanza mediante la cual se designa con el nombre de Gustavo Rolando Torres a una plaza ubicada en el sector interno del barrio Colluccio, específicamente en el sector C.

La moción fue tratada durante el desarrollo de la sesión legislativa y recibió el respaldo mayoritario de los ediles presentes, quienes destacaron la importancia de homenajear a ciudadanos que han dejado huellas significativas en la comunidad.

La nueva denominación del espacio verde busca poner en valor el legado de Torres, cuya figura fue recordada con respeto en el recinto. A partir de la sanción de esta ordenanza, el lugar pasará a llevar oficialmente su nombre, constituyéndose también en un punto de encuentro e identidad para los vecinos del barrio.

La medida será próximamente reglamentada y se espera una inauguración formal con la colocación de cartelería y la participación de autoridades y vecinos.