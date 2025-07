El hermano de Noel y Liam Gallagher fue acusado de violación

Paul Gallagher, hermano mayor de los integrantes de Oasis, Liam y Noel Gallagher, enfrenta cargos por violación, agresión sexual y otros delitos de carácter violento, según informaron la policía Metropolitana de Londres y medios británicos.

Las acusaciones se producen tras una investigación policial iniciada el año pasado y comprenden hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2024.

La policía precisó que se le imputan cargos de violación, comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, tres cargos de estrangulamiento intencionado, dos cargos de amenazas de muerte y un cargo de agresión con lesiones.

“Paul Gallagher, de Manor Park Road, East Finchley, enfrenta cargos de violación, comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, tres cargos de estrangulamiento intencional, dos cargos de amenazas de muerte y un cargo de agresión con lesiones”, afirmó un portavoz de Scotland Yard.

Además, agregó: “Los delitos habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Los cargos son resultado de una investigación iniciada en 2024. Una mujer recibe acompañamiento de oficiales especialmente capacitados”.

El hombre, de 59 años, comparecerá ante la corte de magistrados de Westminster el miércoles 27 de agosto. Sus abogados subrayaron su postura frente a la justicia británica.

“Nuestro cliente ha colaborado constantemente con la policía durante la investigación y siempre negó rotundamente las acusaciones. Espera poder limpiar su nombre”, indicaron sus representantes legales.

Según los informes, Paul Gallagher nació y creció en Burnage, Mánchester, junto a sus hermanos, aunque nunca formó parte de Oasis.

Su nombre, sin embargo, circuló con cierta frecuencia en el entorno de la banda. Durante algunos años se desempeñó como DJ y fotógrafo, e incluso fue incluido como ‘DJ de gira’ en los programas de los conciertos.

En 1997, publicó el libro Brothers: From Childhood to Oasis, en el que relató episodios sobre la convivencia familiar y la historia de los músicos, conocidos por su tensa y mediática relación.

El diario The Telegraph también reportó que el piso donde reside Paul Gallagher en el norte de Londres fue adquirido por Noel Gallagher en 2004.

El desarrollo del caso coincide con el relanzamiento público de Oasis, a través de una gira de reencuentro en la que Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario tras 16 años de separación.

La denominada Live ‘25’ es, a su vez, la primera gira conjunta de ambos desde la ruptura de la banda en 2009.

El regreso histórico

de Oasis en 2025

La vuelta de Oasis a los escenarios inició con un espectáculo multitudinario en el Principality Stadium de Cardiff, donde más de 70.000 seguidores presenciaron el reencuentro de Liam y Noel Gallagher.

El show arrancó con una pantalla resumiendo la conflictiva historia entre ambos y la frase “los cañones se han silenciado”, dando paso a una interpretación de Hello, cuyo estribillo (“It’s good to be back”) resonó en todo el estadio.

Durante dos horas, la banda repasó gran parte de su discografía, enfatizando canciones de Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995).

El público acompañó temas como “Wonderwall”, “Champagne Supernova”, “Don’t Look Back in Anger” y “Live Forever”.

El recital también incluyó caras B y rarezas, como Acquiesce, The Masterplan y Whatever –esta última, especialmente coreada.

Uno de los aspectos polémicos previos a la gira fue el aumento del valor de las entradas debido a la política de “precios dinámicos” implementada por Ticketmaster, lo que motivó la intervención de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido.

Durante el concierto, ambos hermanos ironizaron sobre el costo de los boletos. “Espero que haya valido la pena pagar 175 libras. Oh, 210 libras. Perdón, 250 libras”, mencionó Noel tras finalizar un bloque de canciones.

Liam también se refirió a la situación: “¿Cómo van? ¿Están pasándolo bien? ¿Valió la pena pagar 40.000 libras?”.