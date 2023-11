El hijo de Noelia Marzol deslumbró en el Bailando al ritmo de Michael Jackson

Este miércoles Noelia Marzol regresó a la pista del Bailando 2023, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América para ser la invitada de Guido Záffora y Julia Pérez en el ritmo salsa de tres. Y no lo hizo sola sino acompañada por su marido Ramiro Arias y los dos hijos que tuvieron juntos: Donatello y Alfonsina.

En la previa que se genera siempre con los participantes, una instancia igual o más importante que la del baile, el conductor le preguntó a Marzol por sus hijos y ella reveló que Donatello sigue sus pasos. Para ratificar lo que acababa de decir su madre, el pequeño de tres años se apareció con un traje negro y una galera y bailó al ritmo de Michael Jackson.

Conocedor como nadie del tiempo televisivo, Marcelo lo dejó lucirse mientras de fondo sonaba “Thriller”. Y Donatello estuvo a la altura replicando algunos pasos de la emblemática coreografía. “Lo amo. Te felicito”, le dijo Tinelli orgulloso. “No hace nada y para mí es todo”, aclaró la modelo entre risas.

Noelia Marzol y su marido Ramiro Arias son padres de Donatello de tres años y de Alfonsina de un año y medio. En diálogo con el conductor del ciclo, la bailarina confesó que tienen ganas de seguir agrandando la familia.

“Vamos rápido. Queremos uno más, pero todavía no me animo, estoy dudosa”, sostuvo Marzol y le preguntó a Marcelo si es difícil con tantos hijos ya que el conductor es padre de cinco. “Yo podría tener 100 más. A mí los hijos me encantan, me dan más vida, me quedaría sentadito con ellos. Los miro y ya quiero tener más”, reconoció el conductor que tiene a Micaela (35), Candelaria (33), Francisco (25), Juana (21) y Lorenzo (9).

Noelia Marzol recordó un difícil momento de salud de su hijo y la dura frase que le dijo su médica

Hace un mes Noelia fue invitada al programa Noche al Dente (América). Durante la charla en el espacio conducido por Fer Dente, la actriz y modelo reveló que vivió un torbellino de emociones, riendo y llorando mientras recordaba momentos cruciales de su vida.

En ese sentido, el momento más conmovedor fue cuando Marzol tomó asiento en el icónico banquito al concluir la sección ‘Disco de tu vida’. Entre las melodías seleccionadas por ella estuvo “Motivos” de Abel Pintos, y no pudo evitar emocionarse al compartir la razón detrás de esta elección.

Fue entonces cuando la bailarina se refirió al delicado estado de salud que enfrentó su hijo al nacer: “A nosotros lo que pasó con Donatello es que cuando nació estuvo mucho tiempo internado. Nunca ahondé en lo que le pasó, pero estuvo grave. Vino la jefa de Neo y me dijo: ‘Bueno ahora que Dios nos ayude’”.

Además, Marzol relató: “Esa frase fue para mí algo que ya no tenía solución por parte de los médicos.En ese momento no pensé en Dios porque soy atea, pero sí creí en mi hijo y confié en él. Yo sabía que él iba a estar bien”. Luego se emocionó hasta las lágrimas al referirse al tema de Abel Pintos: “En ‘Motivos’ hay una frase que dice ‘confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar’”.